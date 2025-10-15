EXILE MATSU¡¢²ÈÂ²¤ÇËüÇî¤òËþµÊ¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×
¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦EXILE¤ÎMATSU¤³¤È¾¾ËÜÍøÉ×¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò³Ú¤·¤à²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËüÇî¤ò³Ú¤·¤àEXILE MATSU¿Æ»Ò¡õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÂçºåËüÇî¤òË¬¤ì¤Æ¡¡²þ¤á¤Æ¡ÖÌ¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡¡¡È¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¿¤ÀÁ°¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¡Ö²¿¤ò»Ä¤¹¤«¡×¤òÀÅ¤«¤ËÌä¤¦¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÈËüÇî¥°¥Ã¥º¡É¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ä¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÎÁ°¤Ç³Ú¤·¤²¤Ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤é¤¬Æü¡¹¤ÎÃæ¤ÇÁª¤Ö¾®¤µ¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ä¹ÔÆ°¤³¤½¤¬¡¡Ì¤Íè¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã¯¤«¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤ë¡¡¿Í¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¡¼Â¤Ï¡È¿´¡É¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡¡¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¡¡ÈÌ¿¤¬µ±¤¯½Ö´Ö¡É¤ò¤³¤Î¼ê¤ÇËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë»Ò¤É¤â¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²ÈÂ²¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó²ÈÂ²¤â¡¢ËüÇîÍè¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËüÇî¤ò³Ú¤·¤àEXILE MATSU¿Æ»Ò¡õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÂçºåËüÇî¤òË¬¤ì¤Æ¡¡²þ¤á¤Æ¡ÖÌ¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡¡¡È¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¿¤ÀÁ°¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¡Ö²¿¤ò»Ä¤¹¤«¡×¤òÀÅ¤«¤ËÌä¤¦¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÈËüÇî¥°¥Ã¥º¡É¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ä¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÎÁ°¤Ç³Ú¤·¤²¤Ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë»Ò¤É¤â¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²ÈÂ²¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó²ÈÂ²¤â¡¢ËüÇîÍè¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£