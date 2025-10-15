¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¢¿©¤ÙÊª¤ò°û¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¹©É×¤ò¾Ò²ð ¡Ö±ú¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤Ï¾¯¤·¤À¤±¤Ë¤·¤Æ º£½ÐÍè¤ë¹©É×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÚALSÆ®ÉÂ¡Û
£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºßALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¿©¤¤°ÕÃÏ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤´¤Ã¤¯¤ó¤Î¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢¿©¤ÙÊª¤ò°û¤ß¹þ¤à¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö£Á£Ì£Ó¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Èµ¤´ÉÀÚ³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬°û¤ß¹þ¤ß¤Î¤´¤Ã¤¯¤ó¤Ï¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¸½¾õ¤òÊó¹ð¡£¤´¼«¿È¤â¡¢µ¤´ÉÀÚ³«¤ò¤·¤¿Åö½é¤Ï¤«¤Ê¤ê°û¤ß¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬ °û¤ß¹þ¤à¶ÚÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤ë»ö¤ÏÌµ¤¤¡Ä¤³¤ì¤¬£Á£Ì£Ó¤Î·ù¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡Ä¡×¤È¡¢ÉÂµ¤¤Î¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤¦³ëÆ£¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ç¤â±ú¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤Ï¾¯¤·¤À¤±¤Ë¤·¤Æ º£½ÐÍè¤ë¹©É×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ¡¢¤´¤Ã¤¯¤ó¤¹¤ë¤Î¤¬ ¤É¤ó¤É¤óÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é ¤½¤Î»þ¤Ë°û¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë »ä¤ÏÃãÏÒ¾ø¤·¤È¤«¤È¤í¤í¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿©»ö¤Î¹©É×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¾¯ÎÌ¸ý¤Ë´Þ¤ó¤ÇÌ£¤ä¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÒòÓð¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë ¤Ä¤Ê¤®¤È¤·¤Æ ÃãÏÒ¾ø¤·¤ä¤È¤í¤í¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÌ£¤Î¼ÙËâ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤· ¹¢¤Ë¤â»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÍøÅÀ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤´¤Ã¤¯¤ó¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÄÃãÏÒ¾ø¤·¤¬¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¼¤ÇÉáÄÌ ¤È¤í¤í¤¬ËüÇ½¤ËÊñ¤ß¤³¤ó¤Ç¶¯ÎÏ ¤È¸À¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö»ä¤ÏËè²óºÊ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ±ÉÍÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë±üÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤¬ALS¤Î¸øÉ½¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢º£·î¤Ç´Ý6Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìó1Ç¯Á°¡¢¸øÉ½5Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹¹¿·¤·¤¿2024Ç¯10·î10Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¤´¶á½êÊª¸ì¡Ù¤ÎÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼Ìò¤ä¡¢¡Ø¥¢¥ê¥¹SOS¡Ù¤Î¥È¥·¥ªÌò¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥í¥°¤ÎºÇ¸å¤ò¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï ¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿©¤¤°ÕÃÏ¤Ç¤¹ º£¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤³¤Ê¤Î¤Ç ¤½¤³¤Ç½ÐÍè¤ë»ö¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û