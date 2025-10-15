¥Ï¥Þ¥¹ ¿·¤¿¤Ë¿Í¼Á4¿Í¤Î°äÂÎÊÖ´Ô¡¡ÊÖ´ÔÃÙ¤ì¤Ë¡Ö¹ç°Õ°ãÈ¿¡×¤ÎÀ¼¤â¡¡°ìÊý¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶¹¶·â¤Ç½»Ì±6¿Í»àË´¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡È¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð²æ¡¹¤¬¤µ¤»¤ë¡É
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¿Í¼Á¤Î¤¦¤Á¡¢¿·¤¿¤Ë4¿Í¤Î°äÂÎ¤¬ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°äÂÎ¤ÎÊÖ´Ô¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤«¤é¤Ï¡Ö¹ç°Õ¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï15Æü¡¢¿Í¼Á4¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸Â¸¤¹¤ë¿Í¼Á¤ÏÁ´°÷¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤â20¿Í¤Î°äÂÎ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥«¥Ã¥Ä¹ñËÉÁê¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëÃÙ¤ì¤â½ÅÂç¤Ê°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤È¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤ÏÄäÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È14Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤Ç6¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·³¤Ï¹ç°Õ¤·¤¿Å±Âà¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö½»Ì±¤¬ÉôÂâ¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¤¿¤á¡×¹¶·â¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ç°Õ¤ÎÂ¸Â³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¾ÇÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÈà¤é¡Ê¥Ï¥Þ¥¹¡Ë¤ÏÉðÁõ²ò½ü¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡¢¼«¤éÌóÂ«¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤¬²ò½ü¤µ¤»¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï14Æü¡¢¥Ï¥Þ¥¹Â¦¤¬ÉðÁõ²ò½ü¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶¯À©Åª¤Ë¡Ö²ò½ü¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀïÆ®¤ÎÄä»ß¤Ê¤É¤Î¡ÖÂè1ÃÊ³¬¡×¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤¬¹ç°Õ¡£¤¿¤Àº£¸å¡¢¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡×¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤à¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾ðÀª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤â¥Ï¥Þ¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÉðÁõ²ò½ü¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¡¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÊÉðÁõ²ò½ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ë¡ØÃÏ¹ö¤ò¸«¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢Ê¿ÏÂÎ¢¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×
¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«CBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢¹ç°ÕÆâÍÆ¤¬Íú¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¶¯À©Åª¤ÊÉðÁõ²ò½ü¤¬ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤È¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
