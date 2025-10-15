¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤Ï3»ÐËå¤ÎÄ¹½÷¡¡¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Èá¤·¤à¡×Íß¤·¤¤Êª¤ò²æËý¤¹¤ë¤È¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×ËÜÌ¾¤â¤µ¤é¤ê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¹ÓÀî¡Ê29¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¹½÷¤Çµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¤¬Êú¤¨¤ëÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¡£2ºÐ²¼¡¢4ºÐ²¼¤ÎËå¤ò»ý¤Ä3»ÐËå¤ÎÄ¹½÷¤À¤È¤¤¤¦¹ÓÀî¤Ë¡¢MC¤Î¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«Ä¹½÷¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¤¤è¤Ê¤¢¡£¤Ê¤ó¤«¹¥¤¾¡¼ê¤ä¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤Î°õ¾Ý¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹ÓÀî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤éÂ¿Ê¬²È¤ª¶â¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡×¡£
¡¡2ÈÖÌÜ¤ÎËå¤¬¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¡×¤ÇÍß¤·¤¤Êª¤ò¤¹¤°¤Ë¤Í¤À¤ë¤¿¤á¡Ö¤¢¡¢¤ä¤Ð¤¤¡¢»ä¤â¸À¤Ã¤¿¤é3¸Ä¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Çã¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Èá¤·¤à¤È»×¤Ã¤Æ¡£¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Íß¤·¤¤Êª¤È¤«¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤é¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÊÛÅöÈ¢¤âËå¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤òÍß¤·¤¬¤ê¡¢¼«¿È¤â¥Ô¥ó¥¯¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö²È¤Ë¤¢¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È²æËý¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡ÖÆ©ÌÀ¤Î¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¡ÊÍÆ´ï¡Ë¡£¤Ç¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤µ¤¹¤¬¤ËÍÕ·î¤À¤±Æ©ÌÀ¤Ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¤òÀ¨¤¯Áý¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÛÅöÈ¢¤ËÍÕ¤Î·Á¤ò¤·¤¿»ÅÀÚ¤ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¡¢ËÜÌ¾¤â¤µ¤é¤ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÀ¨¤¤¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤¬¡Ö²æËý¤·¤¿¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬º£Ãå¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÇÉ¼ê¤ÊÉþÁõ¤Î¹ÓÀî¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¹ÓÀî¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¤È¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤È¶¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£