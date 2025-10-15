¡Ú·î·Ð¿ïÈ¼¾É¾õ¡Û8³ä¼å¤¬¡Ö»Å»ö¤òµÙ¤Þ¤Ê¤¤¡×¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï4³äÄã²¼¡Ä¡ÄÎ¥¿¦¤Ë»ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â
¤¢¤¹¤«À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡ÖÆ¯¤¯½÷À¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿·î·Ð¿ïÈ¼¾É¾õ¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·î·Ð»þ¤Ë¡Ö»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ìó4³äÄã²¼¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·î·Ð¤ËÈ¼¤¦ÉÔÄ´¤ÇÎ¥¿¦¤Ë»ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢·î·Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤¬¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û·î·Ð»þ¤Ë¤Ï¡Ö»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬4³äÄã²¼¡×¡ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Ë
Ä´ºº¤Ï¡¢·î·Ð¤¬¤¢¤ê·î·Ð¿ïÈ¼¾É¾õ¤ò¼«³Ð¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î15¡Á44ºÐ¤ÎÆ¯¤¯½÷À1000¿Í¡ÊÀµµ¬¡¦ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ³Æ500¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö²áµî1Ç¯´Ö¤Ë·Ð¸³¤·¤¿ºÇ¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¾É¾õ¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡ÖÀ¸ÍýÄË¡ÊÊ¢ÄË¡¦¹øÄË¡Ë¡×¡Ê52.1¡ó¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö´¶¾ðÅª¤ÊÊÑ²½¡Ê¥¤¥é¥¤¥é¤äµ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê19.5¡ó¡Ë¡¢¡ÖÈè¤ì¤ä¤¹¤¤¡¦Ì²µ¤¡×¡Ê17.2¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·î·Ð¤Ë¤è¤ë²¿¤é¤«¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²æËý¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï78.6¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö·î·Ð¿ïÈ¼¾É¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ½èË¡¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»ÔÈÎÌô¡ÊÄÃÄËºÞ¡¦´ÁÊý¤Ê¤É¡Ë¤ÎÉþÍÑ¡×¡Ê46.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖµÙÍÜ¤ò¤È¤ë¡¿°ÂÀÅ¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ê16.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö²æËý¤¹¤ë¡×¡Ê15.1¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¡×¡Ê9.6¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ½èË¡ÊÌ¤ÎËþÂÅÙ¤Ç¤Ï¡Ö»ÔÈÎÌô¡ÊÄÃÄËºÞ¡¦´ÁÊý¤Ê¤É¡Ë¤ÎÉþÍÑ¡×¡Ê77.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¡×¡Ê65.5¡ó¡Ë¤ä¡ÖµÙÍÜ¤ò¤È¤ë¡¿°ÂÀÅ¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ê61.3¡ó¡Ë¤Ç¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö·î·Ð¤ä·î·Ð¿ïÈ¼¾É¾õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÆþ¼êÊýË¡¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¡×¡Ê57.9¡ó¡Ë¡¢¡ÖSNS¡×¡Ê35.7¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö²ÈÂ²¡×¡Ê17.9¡ó¡Ë¤ä¡ÖÍ§¿Í¡×¡Ê14.5¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê¿Í¤«¤é¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾ðÊó¤Î¿®ÍêÀ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë´ð½à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈ¯¿®¸»¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¡Ê¼«¼£ÂÎ¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê47.0¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤¬¼çÍ×¤Ê¾ðÊó¸»¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿®ÍêÀ¤äº¬µò¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¾ðÊó¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö·î·Ð¿ïÈ¼¾É¾õ¤Î½¢Ï«¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢·î·Ð¤Ë¤è¤ëÉÔÄ´¤ÇµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤Ï¡ÖÍµëµÙ²Ë¡×¡Ê11.9¡ó¡Ë¡¢¡ÖÌµµë¤ÎµÙ²Ë¡×¡Ê5.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÀ¸ÍýµÙ²Ë¡×¡Ê4.6¡ó¡Ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤Ç22.1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ä¾¶á3¥«·î°ÊÆâ¤Ë·î·Ð¿ïÈ¼¾É¾õ¤Ë¤è¤ëÉÔÄ´¤Ç»Å»ö¤òµÙ¤ó¤ÀÆü¿ô¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ç¯´Ö¤ÎÆü¿ô¤ò»»½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ¤ÏÊ¿¶Ñ¡Ö7.1Æü¡×¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¡Ö9.4Æü¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·î·Ð¿ïÈ¼¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÖµÙ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï77.9¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î95.8¡ó¤¬·î·Ð¤Ë¤è¤ê¡Ö»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·î·Ð¤¬¤Ê¤¤»þ¤Î»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò100ÅÀ¡×¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·î·Ð¤¬¤¢¤ë»þ¤ÏÊ¿¶Ñ59.8ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢40.2¡ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤Ç·î·Ð¿ïÈ¼¾É¾õ¤Ë¤è¤ê»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÆü¿ô¤Ï¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¡Ö18.7Æü¡×¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¡Ö18.2Æü¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢½¢Ï«¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·î·Ð¤ËÈ¼¤¦ÉÔÄ´¤Ç¡ÖÎ¥¿¦¡×¤Ë»ê¤ë¥±¡¼¥¹¡Ê6.4¡ó¡Ë¤â¸«¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤¬¿ÈÂÎÅª¤ËÉéÃ´¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê68.8¡ó¡Ë¡¢¡ÖºßÂð¶ÐÌ³¤äµÙ²ËÀ©ÅÙ¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¡¦´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê37.5¡ó¡Ë¡¢¡ÖÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤¬¤ª¤é¤º¡¢¿¦¾ì¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê26.6¡ó¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö·î·Ð»þ¤Î»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤³¤È¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»ÔÈÎÌô¡ÊÄÃÄËºÞ¡¦´ÁÊýÅù¡Ë¤ÎÉþÍÑ¡×¡Ê58.4¡ó¡Ë¡¢¡ÖµÙÍÜ¤ò¤È¤ë¡¿°ÂÀÅ¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ê54.3¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬Â¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¡×¡Ê27.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¡Ê22.5¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿¦¾ì¤ä¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æµá¤á¤¿¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀ¸ÍýµÙ²Ë¡¦ÂÎÄ´ÉÔÎÉ»þ¤Î½ÀÆð¤ÊµÙ²Ë¼èÆÀÀ©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¡×¡Ê52.3¡ó¡Ë¡¢¡ÖºßÂð¶ÐÌ³¤ä»þº¹½Ð¶Ð¤Ê¤É½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎÁªÂò»è¡×¡Ê38.2¡ó¡Ë¡¢¡ÖÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤äÄË¤ß»ß¤áÅù¤ÎÌµ½þÄó¶¡¡¦ÀßÃÖ¡×¡Ê36.0¡ó¡Ë¤¬µó¤¬¤ê¡¢À©ÅÙ¤ä´Ä¶ÌÌ¤Ç¤Î²þÁ±¤òË¾¤à¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖËÜÄ´ºº·ë²Ì¤ò¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÊÑ²½¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö·î·Ð¿ïÈ¼¾É¾õ¤¬¡Ø´Å¤¨¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ò¹¯²ÝÂê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡×¡Ê52.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö·î·Ð¤ä½÷À¤Î·ò¹¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¡×¡Ê50.9¡ó¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¿¦¾ì¤Ç¤ÎÀ©ÅÙ¡¦´Ä¶²þÁ±¤ä¡¢ÃËÀ¤ò´Þ¤à¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤òË¾¤àÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢·î·Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£