¥ä¥Þ¥µ¥¡©¥ä¥Þ¥¶¥¡©¡Ä¼ã¼Ô¤Î4³äÄ¶¡ÖÌ¾Á°¤òÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÊÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë10Âå¡¦¸½Ìò¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ø¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡Ö¼«¿È¤ÎÉÄ»ú¤äÌ¾Á°¤ÎÆÉ¤ß´Ö°ã¤¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ¤Î¼ã¼Ô¤Î4³äÄ¶¤¬¡ÖÌ¾Á°¤òÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û¼«Ê¬¤ÎÉÄ»ú¤äÌ¾Á°¤òÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î14ºÐ¡Á19ºÐ¤ÎÃË½÷603¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉÄ»ú¤äÌ¾Á°¤òÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï43.9¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿ÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤¬¡ÖÂùÅÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥Þ¥¶¥¤Ê¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¥µ¥¡×¡Ö¥ä¥Þ¥µ¥¤Ê¤Î¤Ë¥ä¥Þ¥¶¥¡×¡Ö¥ª¥¿¤Ê¤Î¤Ë¥ª¥À¡×¡Ö¥Í¥¶¥¤Ê¤Î¤Ë¥Í¥µ¥¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¥µ¡×¤È¡Ö¥¶¡×¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Ç´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥µ¥µ¥¬¥ï¤Ê¤Î¤Ë¥µ¥µ¥«¥ï¡×¡Ö¥¿¥É¥³¥í¤Ê¤Î¤Ë¥À¥É¥³¥í¡×¡Ö¥ª¥ª¥«¥ï¥é¤Ê¤Î¤Ë¥ª¥ª¥¬¥ï¥é¡×¤Ê¤É¡¢ÂùÅÀ¤Î¤¢¤ê¤Ê¤·¤Ç¤ÎÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤Î²óÅú¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÊÉÄ»ú¡¦Ì¾Á°¤ÎÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤Ê¤Î¤Ë¥ï¥¿¥Ù¡×¡Ö¥ï¥¿¥Ù¤Ê¤Î¤Ë¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥·¥Å¥¯¤È½ñ¤¯¤Î¤¬¥·¥º¥¯¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡×¤ä¡Ö¥¦¥á¥Å¤Ê¤Î¤Ë¥¦¥á¥º¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÉ¤ß¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¡ÖÌ¾Á°¤ò´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÈ¯¸«¤¹¤ë¼ã¼Ô¤â¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê56.1¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿¼ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Ì¾Á°¤À¤«¤é¡×¡ÖÃ¯¤â¤¬¸íÆÉ¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤´ÊÃ±¤ÊÉÄ»ú¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÄÁ¤·¤¯¤Æ¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Ê¤¤ÉÄ»ú¤À¤«¤é´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢ÆÉ¤ßÊý¤¬Ã±½ã¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼ÉÄ»ú¤«¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÉÄ»ú¤À¤È´Ö°ã¤¨¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¦¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µ¡¼¥Á
https://wakamono-research.co.jp/media/