¢£MLB¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º1¡¼5¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê15Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ1ÅðÎÝ¡£20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬µ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤Ï9²ó¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ3¡Ê1ËÜÎÝÂÇ¡Ë¡¢Ã¥»°¿¶7¡¢»Í»àµå1¡¢¼ºÅÀ1¡Ê¼«ÀÕÅÀ1¡Ë¡£»³ËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¾¡Íø¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÎÆüËÜÁª¼ê½é¤Î´°Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÏ¢¾¡¤·¡¢ËÜµòÃÏ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè1Àï¤Ï2ÂÐ1¤ÈÇöÉ¹¤òÆ§¤à¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢D.¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥¿¥Õ¤Ç¸·¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£Ã¯¤â³Ú¤Ë¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
Âè1Àï¤Ïº£µ¨¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤«¤é½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤ÆÀè¾¡¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ëÂçÃ«¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢º£µ¨17¾¡¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿F.¥Ú¥é¥ë¥¿¡Ê29¡Ë¤Ï3µåÏ¢Â³¥«¡¼¥Ö¡¢ÂçÃ«¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤«¤éÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ÂçÃ«¤Ï17ÂÇÀÊ¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè2Àï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»³ËÜ¡¢º£µ¨¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢¼«¸ÊºÇÃ»2/3²ó¡¢5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1²ó¡¢1ÈÖ¡¦J.¥Á¥å¡¼¥ê¥ª¡Ê21¡Ë¤ËÄã¤á97¥Þ¥¤¥ë¡Ê156¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÁÀ¤ï¤ì¤Æ¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2¹æ¤È¤Ê¤ë½éµåÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2²ó¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç6ÈÖ¡¦T.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê33¡Ë¡¢¥Ú¥é¥ë¥¿¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¾å¼ê¤¯½¦¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ4¹æ¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀ¥½¥í¡£¸½ÃÏ»þ´ÖÌÀÆü¡¢33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬»³ËÜ¤ËÆÀÅÀ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é8ÈÖ¡¦E.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê34¡Ë¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢9ÈÖ¡¦A.¥Ñ¥Ø¥¹¡Ê24¡Ë¤¬¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ø¡¢1ÎÝÁö¼Ô¤ÎE.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ø´Ô¤ê¡¢2ÂÐ1¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿¡£2»àÆóÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý2¤«¤é¥«¡¼¥Ö¤ò¤¹¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥ÈÀµÌÌ¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤ÎÌî¼ê¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
2ÂÐ1¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¡¢Ìµ»à1ÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý2¤«¤é¥Ü¡¼¥ëµå¤Î¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ÂçÃ«¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç19ÂÇÀÊÌµ°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»³ËÜ¤Ï2²ó°Ê¹ß¤ÏÁö¼Ô¤òµö¤¹¤¬¡¢ÆÀÅÀ·÷¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤µ¤»¤º¡£¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬¤«¤«¤ë5²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î8ÈÖ¡¦J.¥Ð¥¦¥¢¡¼¥º¡Ê30¡Ë¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¿Ä¤ò³°¤·¡¢¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤â¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢»Íµå¤ÇÁö¼Ô¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢1ÈÖ¡¦¥Á¥å¡¼¥ê¥ª¤Ë¤â¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤â¤³¤³¤Ç¤â¥·¥ó¥«¡¼¤Ç¿Ä¤ò³°¤·¤Æ¥ì¥Õ¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂÇÀþ¤ÎÂÇ·â¤ò¾å¼ê¤¯¤«¤ï¤·¤Æ¡¢¾¡Åê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï7²ó¡¢1»à»°ÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÏÂè1Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿A.¥¢¥·¥å¥Ó¡¼¡Ê27¡Ë¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç4ÂÐ1¡£ÂçÃ«¤Ï20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬µ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë8²ó¤Ë¤Ï1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é7ÈÖ¡¦T.¥¨¥É¥Þ¥ó¡Ê30¡Ë¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç5ÂÐ1¡¢¾°¤â2»àËþÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º5¿ÍÌÜ¡¢º¸ÏÓ¤ÎR.¥®¥ã¥µ¡¼¡Ê26¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£3µåÏ¢Â³¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
5ÂÐ1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤½¤ÎÎ¢¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤â»³ËÜ¤ËÂ÷¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÎÂåÂÇ¡¦I.¥³¥ê¥ó¥º¡Ê27¡Ë¤ò¥«¥¦¥ó¥È2¡¼2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï96¥Þ¥¤¥ë¡Ê154¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤âµåÂ®¤ÏÍî¤Á¤º¡¢6²ó°Ê¹ß¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂÇÀþ¤ò¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿»³ËÜ¡¢111µå¤ÎÇ®Åê¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¤È¤Ê¤ë´°Åê¾¡Íø¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÎÆüËÜÁª¼ê½é¤È¤Ê¤ë´°Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£