Æ°¤«¤Ê¤¤¼Ö¤Ë¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥óÌÄ¤é¤¹¤ÈÈ¿Â§¶â¡ªµÕ¤ËÌÄ¤é¤µ¤Ê¤¤¤È°ãÈ¿¤Î¥±¡¼¥¹¤â¡Ä¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤È¤Ï
Æü¾ïÅª¤Ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ï¡ÖÀÄ¿®¹æ¤Ê¤Î¤ËÁ°¤Î¼Ö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ö¤½¤Î¤¦¤ÁÀÄ¿®¹æ¤Ëµ¤¤Å¤¯¡©¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ôÉì¸©¤ÎÂç³À¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ogaki.driversschool¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÄ¿®¹æ¤Ê¤Î¤ËÁ°¤Î¼Ö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤»þ¤Ë¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥óÌÄ¤é¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤È°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¿®¹æ¤ÇÁ°¤Î¼Ö¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡¢·Ú¤¯¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤â¡Ö°ãÈ¿¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö·«¤êÊÖ¤·¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¡×¡ÖÄ¹¤¯°Ò°µÅª¤ËÌÄ¤é¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö·Ù²»´ï»ÈÍÑÀ©¸Â°ãÈ¿¡×¤ÇÈ¿Â§¶â3000±ß¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤Ê¤¤¤È°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë
µÕ¤Ë¡¢ËÜÍè¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤ÇÌÄ¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö·ÙÅ«ÌÄ¤é¤»¡×¤ÎÉ¸¼±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö·Ù²»´ï¿áÌÄµÁÌ³°ãÈ¿¡×¤È¤Ê¤ê¡¢°ãÈ¿ÅÀ¿ô1ÅÀ¤ÈÈ¿Â§¶â6000±ß¡ÊÉáÄÌ¼Ö¡Ë¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÄ¿®¹æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈ¯¿Ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©
¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸«ÄÌ¤·¤Î°¤¤¾ì½ê¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤È¤¡×¤ä¡Ö´í¸±¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÃí°Õ´µ¯¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö·ÙÅ«¤Ê¤é¤»¡×¤ÎÉ¸¼±¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¿®¹æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁ°¤Î¼Ö¤¬È¯¿Ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¿®¹æ¤¬ÀÄ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃÎ¤é¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ë¼ÁÌä¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ë¡Î§¾å¤Ï¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤º¤Ë¡ÖÂÔ¤Ä¡×¤³¤È¤¬Àµ²ò¤È¤Î¤³¤È¡£¸½¾õ¤Ç¤ÏÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë¤·¤«ÂÐ½èË¡¤¬¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦Âç³À¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¡Ú´ôÉì¸©Âç³À»Ô¡Û¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡ÖÀÄ¿®¹æ¤Ê¤Î¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡Ä¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥óÌÄ¤é¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¡©¡×