15Æü¤Î´ØÅìÃÏÊý¤Ï¡¢±è´ßÉô¤Û¤ÉÅ·µ¤¤Î²óÉü¤¬ÃÙ¤¯¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ç¤ÏÃë¤¹¤®¤Þ¤Ç±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÃ¶±«¤¬¤ä¤ó¤À½ê¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤»¤º¡¢Åìµþ¤Ç¤âÌë¤ÏºÆ¤Ó±«¤Î¥Ñ¥é¤Ä¤¯½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½©±«Á°Àþ¤¬¶å½£ËÌÉô¡Á°ËÆ¦½ôÅçÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸áÁ°11»þÈ¾¸½ºß¤â¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å·µ¤¤Î²óÉü¤¬Áá¤¤´ØÅìËÌÉô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â²óÉü¤ÎÃÙ¤¤ÀéÍÕ¸©¤Ç¤ÏÃë¤¹¤®¤Þ¤Ç±«±À¤¬»Ä¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÅìÆîÉô¤Ï¡¢±«¤¬¤ä¤ó¤Ç¤âÊ¬¸ü¤¤±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸á¸å¤âÅ·µ¤¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï°ìÉô¤ÇºÆ¤Ó±«¤¬¥Ñ¥é¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±«¤¬¤ä¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ËÌ´ó¤ê¤ÎÉ÷¤â¿á¤Ãë´Ö¤âÈ©´¨¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë
ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¤¤Î¤¦14Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢²£ÉÍ¤äÀéÍÕ¤Ç20¡î¡¢Åìµþ¤ä·§Ã«¡¢¿å¸Í¤Ç21¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤â¿á¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥·¥ã¥Ä1Ëç¤Ç¤ÏÈ©´¨¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢1Ëç±©¿¥¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤¢¤¹16Æü¸á¸å¤Ï¥¶¥Ã¤È±«¶¯¤Þ¤ë½ê¤â
¤½¤·¤Æ¡¢´ØÅì¤Ï¤¢¤¹16Æü¤âÅ·µ¤¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤»¤º¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ãë¤¹¤®¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥¶¥Ã¤È±«¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤â¤¢¤Þ¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤Ç¡¢Á°¶¶¤ä±§ÅÔµÜ¤Ê¤ÉËÌÉô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬20¡î¤ËÆÏ¤«¤º¡¢11·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÈ©´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
