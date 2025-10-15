¡Ú¡ÖÃËÀ°éµÙÇò½ñ 2025¡×È¯É½²ñ¼èºà¡ÛÃËÀ°éµÙ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸ú²Ì¤È¤Ï¡©¡¡¸åÊÔ
ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÃæÊÔ¤Ç¤Ï¡ÖËþÂ¤Î¤¤¤¯°éµÙ¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢½¼¼Â¤·¤¿°éµÙ´ü´Ö¤ò·Ð¤¿¤¢¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ°éµÙ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¼ÂºÝ¤ÎÊÑ²½¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ°éµÙ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ú²Ì
²£»³°¡Í³Èþ¤µ¤ó¡ÊÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¿ä¿ÊÉôÄ¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°éµÙ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö°éµÙÁ°¤è¤êÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Û¤É¡£¤³¤ó¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÉéÃ´¤â¤°¤Ã¤È¸º¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤µ¤é¤Ë°éµÙ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î²È»ö¤ä°é»ù¤Î¼ÂÁ©¿ô¤¬°éµÙ¼èÆÀÁ°¤ÎÌó6¸Ä¤«¤é¡¢°éµÙ¼èÆÀ¸å¤Ë¤ÏÌó8.5¸Ä¤È¡¢Ìó2.5¸Ä¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°éµÙ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ²È»ö¤ä°é»ù¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬°éµÙ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Þ¥Þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤ê¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â¡£
²ÈÂ²¤ÎËþÂÅÙ¤â¹â¤Þ¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È Ìó8³ä¤¬¡Ö²ÈÂ²¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¤¿¤À¤ÎµÙ¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È°é»ù¡ÉµÙ¶È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤éÃËÀ¤Ë¤â¤â¤Ã¤È°éµÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
°éµÙ¤¬É×ÉØ¤ò¡Ö¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¤¹¤ë
º£²ó¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÌÚÂ¼¾ºÊ¿¤µ¤ó¡ÊÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¸Í·ú»ö¶ÈÀïÎ¬Éô¡¡SIÀïÎ¬¼¼¡Ë¤Î¤ªÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢°éµÙÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âËþÂ¤Î¤¤¤¯°éµÙ´ü´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢°éµÙ¼èÆÀ¤ÎÌó5¤«·îÁ°¤«¤é±ü¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢²ñ¼Ò¤Î¡Ö²ÈÂ²¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¡¼¥È¡×¤ò³èÍÑ¡£
¢£¼èÆÀ¤ÎÌÜÅª
¢£ÍýÁÛ¤Î²á¤´¤·Êý
¢£²È»ö¡¦°é»ù¤ÎÊ¬Ã´¡Ê°éµÙÁ°¡¦Ãæ¡¦¸å¤ÇÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¡Ë
¤òÉ×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é°éµÙ¤ò·Þ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡Ö¤È¤ë¤À¤±°éµÙ¡×¤ä¡Ö¼êÃµ¤ê°éµÙ¡×¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Í°ÕµÁ¤Ê°éµÙ´ü´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Î°éµÙ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢°é»ù¤ÎÂçÊÑ¤µ¤¬¶¦Í¤Ç¤¡¢½õ¤±¹ç¤¦°Õ¼±¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼êÃµ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±ü¤µ¤ó¤Î¼ê½ÑÆþ±¡»þ¤Ë¤Ï2²óÌÜ¤Î°éµÙ¤ò¼èÆÀ¡£1²óÌÜ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿°é»ù¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ËÀ®Ä¹¡£¡Ö°éµÙ¤Ï¡¢°é»ù¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷´ü´Ö¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë»Ò°é¤Æ¤¹¤ë´Ø·¸¡×¤Ø
ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°é»ù¡¦²È»ö¤È¤â¤Ë¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤ê°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÁê¼ê¤¬¾ï¤Ë¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ÈºÊ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°é»ù¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤ê°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ê¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¯¤Ë½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¶¦Í¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¿È¶á¤Ë¤¤¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉ×ÉØ¤¬¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤«ÊÒÊý¤Ë¤À¤±ÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤Î¡Ö¤È¤ë¤À¤±°éµÙ¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢É×ÉØ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËËþÂ¤¤¤¯°éµÙ´ü´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Î²ÈÂ²¤Î·Á¤â¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
