ºÒ³²»þ¤Ë½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤ËÌÜ¤ò¡Ä¾®³ØÀ¸¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÊÝ°é±à¤È¹çÆ±¤ÇËÉºÒ³Ø½¬ 6Ç¯À¸¤¬±à»ù¤È¶¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë·±Îý¼Â»Ü
¡¡°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ç14Æü¡¢¾®³Ø¹»¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÊÝ°é±à¤È¹çÆ±¤ÇËÉºÒ³Ø½¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÒ³²¤Î¤È¤¤Ë½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÁÀ¤¤¤Ç¡¢Ë¶¶»ÔÎ©Ìî°Í¾®³Ø¹»¤Î6Ç¯À¸¤¬¡¢¶á¤¯¤ÎÊÝ°é±à¤Î±à»ù¤È°ì½ï¤ËÈòÆñ¤¹¤ë·±Îý¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿ÁÛÄê¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï±à»ù¤ò»±¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²À¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÝ°é±à¤«¤é¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç500¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿»ùÆ¸¡§
¡ÖÊÝ°é±à¤Î»Ò¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê6Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£´é¸«ÃÎ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈòÆñ¤·¤¿¤¤¡×
