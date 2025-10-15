¡Ö¹ÈÃã²ÖÅÁ¡×¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÏÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡©¡¡¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡õÍ½¹ð¥Ü¥¤¥¹¤ËÍ½ÁÛ¤¬ÇòÇ®
¡¡¡Ö¹ÈÃã²ÖÅÁ¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¹¹¿·¡£¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿ÍÊª¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È²»À¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¯¤ó¤ÎÀ¼¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤âÀ¼¤âÈ¬ÌÚÍ¦À¬·¯¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ½ÁÛ¤¬ÇòÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃ¯¤ÎÀ¼¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡©¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Í½¹ð¥Ü¥¤¥¹
¢£´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö#¹ÈÃã²ÖÅÁ ¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ï¡Ä¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¹ÈÃã²ÖÅÁ ¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È²èÁü¡£
¡¡²èÁü¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Í¡¢Åß¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´Å¤¤À¼¤Ç¤µ¤µ¤ä¤¯Í½¹ð¥Ü¥¤¥¹¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î·Á¤ÈÀ¼¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÏFANTASTICS from EXILE TRIBE¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Åê¹Æ¤Ë¤â¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¯¤ó¤ÎÀ¼¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤âÀ¼¤âÈ¬ÌÚÍ¦À¬·¯¡×¡ÖÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÍ¦À¬¤¯¤ó¤ÎÀ¼¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡°úÍÑ¡§¡Ö¹ÈÃã²ÖÅÁ¡×¸ø¼°X¡Ê@KOCHAKADEN_1992¡Ë
