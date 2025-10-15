¡È¿·¥¢¥êー¥ÊÀ°È÷¡É¤ò¤á¤°¤êÂÐÏÃ¤ò¡¡Âç¿¹»ÔÄ¹¤¬°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤Ëº£·îËö¤Þ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤òÍ×ÀÁ¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³»Ô¤¬·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥êー¥ÊÀ°È÷»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¿¹»ÔÄ¹¤Ï²¬»³¸©¤Î°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¡¢¶¨µÄ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤µ¡Ê15Æü¡Ë¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤ÇÂç¿¹»ÔÄ¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢²¬»³»Ô¤ÏËÌ¶èÌîÅÄ¤ËÌó280²¯±ß¤ò¤«¤±¿·¤·¤¤¥¢¥êー¥Ê¤ÎÀ°È÷¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ú²èÁü②¡Û¡£¤³¤Î»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¬»³¸©¤ËµÄÏÀ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4´üÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Âç¿¹»ÔÄ¹¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æº£·îËö¤Þ¤Ç¤Ë°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂç¿¹²íÉ×²¬»³»ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤Ç»Ô¤È¸©¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ÔÌ±¸©Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤óÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»ä¤ÏÍ°ÕµÁ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È¡×
¤Þ¤¿¡¢50ËüÉ®¤òÄ¶¤¨¤ë½ðÌ¾¤¬¸©¤Ê¤É¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¿¹»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¸©¤«¤éÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤ì¤Ð°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤·¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£