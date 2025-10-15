½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬2½µÏ¢Â³¤ÇÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¡¡¿ÀÃ«¤½¤é¡¢±ÊÊöºé´õ¤È½éÆüÆ±ÁÈ
¡ãÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ15Æü¡þÅìµÞ¥»¥Ö¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ6697¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤¬17Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢½éÆü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢ã¼Ì¿¿¢ä½ÂÌî¤ÈÀ¾¶¿¤ÎÂÇÅÀ°ÌÃÖ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤Ã¤¿¡ª
ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤¬¼çÀï¾ì¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢Àè½µ¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÀïÏ¢Â³¤Î½Ð¾ì¡£¤½¤Î½éÆü¤Ï¿ÀÃ«¤½¤é¡¢±ÊÊöºé´õ¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸áÁ°9»þ30Ê¬¤Ë1ÈÖ¤«¤é¥Æ¥£¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦²ÏËÜ·ë¤Ïº£µ¨3¾¡¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡¢ÉÙ»ÎÄÌ½êÂ°¤ÎÇð¸¶ÌÀÆü²Í¤ÈÆ±ÁÈ¡£Çð¸¶¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Û¥¹¥Æ¥¹¥×¥í¤Î¸Å¹¾ºÌ²Â¤ÏËÙ¶×²»¡¢¿ûÉö²Ú¤È¤ÎÃíÌÜ¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£º£µ¨3ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ëÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï¿û¾ÂºÚ¡¹¡¢ÅÏîµºÌ¹á¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï1800Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡½éÆü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
À¾Â¼Í¥ºÚ¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¤¨¡¢¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¡©¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬ÌÌÇò¤¤¡ª
¥°¥ê¥Ã¥×¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ÃÂ®!?¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬Èô¤Ð¤»¤ëÍýÍ³¤ò²òÌÀ¡Ò¼Ì¿¿¡Ó
ÆüËÜÀª8¿Í¤¬½Ð¾ì¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¢ã¼Ì¿¿¢ä½ÂÌî¤ÈÀ¾¶¿¤ÎÂÇÅÀ°ÌÃÖ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤Ã¤¿¡ª
ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤¬¼çÀï¾ì¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢Àè½µ¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÀïÏ¢Â³¤Î½Ð¾ì¡£¤½¤Î½éÆü¤Ï¿ÀÃ«¤½¤é¡¢±ÊÊöºé´õ¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸áÁ°9»þ30Ê¬¤Ë1ÈÖ¤«¤é¥Æ¥£¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦²ÏËÜ·ë¤Ïº£µ¨3¾¡¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡¢ÉÙ»ÎÄÌ½êÂ°¤ÎÇð¸¶ÌÀÆü²Í¤ÈÆ±ÁÈ¡£Çð¸¶¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Û¥¹¥Æ¥¹¥×¥í¤Î¸Å¹¾ºÌ²Â¤ÏËÙ¶×²»¡¢¿ûÉö²Ú¤È¤ÎÃíÌÜ¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£º£µ¨3ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ëÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï¿û¾ÂºÚ¡¹¡¢ÅÏîµºÌ¹á¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï1800Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡½éÆü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
À¾Â¼Í¥ºÚ¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¤¨¡¢¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¡©¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬ÌÌÇò¤¤¡ª
¥°¥ê¥Ã¥×¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ÃÂ®!?¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬Èô¤Ð¤»¤ëÍýÍ³¤ò²òÌÀ¡Ò¼Ì¿¿¡Ó
ÆüËÜÀª8¿Í¤¬½Ð¾ì¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»