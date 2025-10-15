¡ÚÂ®Êó¡Û²ÈÂ²¤é4¿Í¤ò»¦½ý¡¡¡Ø¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦»ö·ï¡Ù¤Ç28ºÐ¤ÎÈï¹ð¤Ë»à·ºµá·º¡¡¸¡»¡¡Ö´°Á´ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡×°ì»þ½Å½ý¤ÎÇìÊì¡¢ÎÞÀ¼¤Ç°Õ¸«ÄÄ½Ò¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤Ç¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤Ç²ÈÂ²¤é4¿Í¤ò»¦½ý¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ËÂÐ¤·¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï´°Á´ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢»à·º¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÊõÄÍ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÌîÄÅ±ÑÞæÈï¹ð¡Ê28¡Ë¤Ï2020Ç¯¡¢ÊõÄÍ»Ô¤Î¼«Âð¤Ç¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤ÇÁÄÊì¡¢Äï¡¢Êì¤Î3¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÇìÊì¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤ÇÌîÄÅÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÀº¿À¼À´µ¤Ë¤è¤ë¿´¿ÀÌ×¼å¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Àº¿À´ÕÄê¹Ô¤Ã¤¿°å»Õ¤Ï
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢Èï¹ð¤ÎÅö»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î7Æü¤ÎºÛÈ½¤Çµ¯ÁÊ¸å¤ËÀº¿À´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿°å»Õ¤Ï¡¢ÌîÄÅÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶ËÃ¼¤Ê»×¹Í¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤ÎÆÃÀ¤¬Æ°µ¡¤Î·ÁÀ®¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ºÛÈ½°÷¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÀ¤¬ÈÈ¹Ô¤Î¼Â¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤¬Âç¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°ì»þ½Å½ý¤ÎÇìÊì¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
º£Æü¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢µá·º¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÌîÄÅÈï¹ð¤Ë¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤Ç·â¤¿¤ì°ì»þ½Å½ý¤À¤Ã¤¿ÇìÊì¤¬¡¢¼«¤é°Õ¸«ÄÄ½Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇìÊì¤Î»Ñ¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²»°¿Í¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤âÂç¤¤¯ÌµÍýÌðÍýÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Èï³²¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°äÂ²¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£»ö·ï¤Î¤¢¤È»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¡£ËèÆüËèÆü¤º¤Ã¤È¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤Ê¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£»à¤Ì½Ö´Ö¤Þ¤Ç¸å²ù¤·¤Æ¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¡¢»°¿Í¤ËØò²ù¤·Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÎÞÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¡¢ÌîÄÅÈï¹ð¤Ï¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£