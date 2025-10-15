4»ù¤ÎÊì¡¦Ê¿°¦Íü¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¼êÎÁÍýÊÂ¤Ö¿©Âî¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡ÖºÌ¤ê¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö±ÉÍÜËþÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ½êÂ°¡¿39¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö#Ê¿ÈÓ¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢4¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¼êÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡ÖºÌ¤ê¤¬¤¤¤¤¤Í¡×Ê¿°¦Íü¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¼êÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Â©»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ö#¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡×¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡¿©»ö¤ÎºÝ¤Ï¡Ö»Ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¤ª»®¤Ë¾¯¤·¤Å¤ÄÀ¹¤Ã¤Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Öº£Æü¤Ï¾¯¤·Â¿¤¯Æþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê?!¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É³§¤ó¤Ê¥Ú¥í¥ê!!¤ª¤«¤ï¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤È¸À¤ï¤ìÆþ¤ì¤Æ¤ë¤ÈÂ¾·»Äï¤â¤ª¤«¤ï¤ê!!¡×¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Î¿©Íß¤ò¸«¤»¤¿¤è¤¦¡£¡Öè§¤Ç¤¿¥Ñ¥¹¥¿350g¤Ï4ÃË»ù¤Ç¤¹¤°´°¿© ¶Ã¥Ã¡Ë¡×¤ÈÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤äÆ°Êª¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¤ª»®¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥é¥À¡¢¤ï¤«¤á¥¹¡¼¥×¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#¥¹¡¼¥×¤â¥µ¥é¥À¤â¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ©»Ò¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¥ß¡¼¥È¥¹¥ÑÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦ ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¤Ã¡×¡ÖºÌ¤ê¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¥µ¥é¥À¤â¤¢¤Ã¤Æ±ÉÍÜËþÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö4·»Äï¿©¤ÙÀ¹¤ê ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤¡¤ì¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿¤Ï¡¢2017Ç¯1·î¤ËÄ¹Í§¤È·ëº§¡£18Ç¯2·î¤ËÄ¹ÃË¡¢19Ç¯8·î¤Ë¼¡ÃË¡¢21Ç¯4·î¤Ë»°ÃË¡¢23Ç¯5·î¤Ë»ÍÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡ÖºÌ¤ê¤¬¤¤¤¤¤Í¡×Ê¿°¦Íü¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¼êÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Â©»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ö#¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡×¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡¿©»ö¤ÎºÝ¤Ï¡Ö»Ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¤ª»®¤Ë¾¯¤·¤Å¤ÄÀ¹¤Ã¤Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Öº£Æü¤Ï¾¯¤·Â¿¤¯Æþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê?!¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É³§¤ó¤Ê¥Ú¥í¥ê!!¤ª¤«¤ï¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤È¸À¤ï¤ìÆþ¤ì¤Æ¤ë¤ÈÂ¾·»Äï¤â¤ª¤«¤ï¤ê!!¡×¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Î¿©Íß¤ò¸«¤»¤¿¤è¤¦¡£¡Öè§¤Ç¤¿¥Ñ¥¹¥¿350g¤Ï4ÃË»ù¤Ç¤¹¤°´°¿© ¶Ã¥Ã¡Ë¡×¤ÈÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¥ß¡¼¥È¥¹¥ÑÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦ ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¤Ã¡×¡ÖºÌ¤ê¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¥µ¥é¥À¤â¤¢¤Ã¤Æ±ÉÍÜËþÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö4·»Äï¿©¤ÙÀ¹¤ê ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤¡¤ì¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿¤Ï¡¢2017Ç¯1·î¤ËÄ¹Í§¤È·ëº§¡£18Ç¯2·î¤ËÄ¹ÃË¡¢19Ç¯8·î¤Ë¼¡ÃË¡¢21Ç¯4·î¤Ë»°ÃË¡¢23Ç¯5·î¤Ë»ÍÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£