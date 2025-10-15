¥Õ¥¸¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼2¿Í¤¬·çÀÊ¡¡¥Ï¥é¥¤¥Áß·Éô¡ÖÃÙ¤á¤Î²ÆµÙ¤ß¡×¡ÖÍ§Ã£¤Î»Å»ö¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤Ç¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤¬15Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î´ä°æÍ¦µ¤¡Ê39¡Ë¤È¡¢¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥¬¥ì¥Ã¥¸¥»¡¼¥ë¡¦¥´¥ê¡Ê¥´¥ê¥¨¡¢53¡Ë¤¬·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢MC¤Îß·ÉôÍ¤¤È¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡ß·Éô¤Ï¡Öº£Æü¤«¤é´ä°æ¤µ¤ó¤¬²ÆµÙ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£ÃÙ¤á¤Î²ÆµÙ¤ß¡×¤È·çÀÊÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥´¥ê¥¨¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ªÍ§Ã£¤Î¥´¥ê¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤Î¤ª»Å»ö¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤Ç¡¢¤ªµÙ¤ß¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£