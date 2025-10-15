·§ËÜ»Ô¸òÄÌ¶É¡Ö»ö¸Î£°¤ÎÆü¡×¡¡¿À¸Í»Ô¤«¤é¤Î¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¡ÖÉ¸½àºî¶È¼ê½ç¤ò´°àú¤Ë¤ä¤ë¡ª¤½¤ì¤À¤±¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×
10·î12Æü¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô¸òÄÌ¶É¤Î¡Ö»ö¸Î0¡Ê¥¼¥í¡Ë¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£
17Ç¯Á°¤Î10·î12Æü¡¢·§ËÜ»ÔÀ¾¶è¤Ç·§ËÜ»ÔÅÅ¡ÊÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í»àË´¤µ¤»¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ»Ô¸òÄÌ¶É¤Ï¡¢¤½¤Î¶µ·±¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ËèÇ¯10·î12Æü¤ò¡Ö»ö¸Î0¤ÎÆü¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£Æü¡Ê15Æü¡Ë¡¢ºåµÞÅÅÅ´¤ä¿À¸Í»Ô¸òÄÌ¶É¤Ê¤É¤Ë¶Ð¤á¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¡¢±¿Å¾´ÉÍý¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¾±ÅÄ·®¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬¡¢¿¦°÷¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¿À¸Í»Ô¸òÄÌ¶É ¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー ¾±ÅÄ·®¤µ¤ó¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¡£¾èÌ³°÷¤¬É¸½àºî¶È¼ê½ç¤ò´°àú¤Ë¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×
¾±ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸òÄÌ¶É¤Î±¿Å¾»Î¤ä¿¦°÷¤Ê¤ÉÌó50¿Í¤Ë¡Ö´ðËÜ¤òÅ°Äì¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¡×¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£