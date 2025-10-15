¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦3¿Í»¦³²¡¢»à·ºµá·º¡¡¿À¸ÍÃÏºÛ¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¿´¿ÀÌ×¼å¼çÄ¥
¡¡Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤Î½»Âð¤Ç2020Ç¯¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¡ÊÍÎµÝ½Æ¡Ë¤ÇÊì¤ÈÄï¡¢ÁÄÊì¤Î3¿Í¤ò»¦³²¤·¡¢ÇìÊì¤òÉé½ý¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÌîÄÅ±ÑÞæÈï¹ð¡Ê28¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬15Æü¡¢¿À¸ÍÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï»à·º¤òµá·º¤·¤¿¡£¡Ö·ë²Ì¤Î½ÅÂçÀ¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤Û¤É½Å¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£È½·è¤Ï31Æü¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¿´¿ÀÌ×¼å¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢´°Á´ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏÏÀ¹ð¤Ç¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¯¡Ö´°Á´ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤È¼çÄ¥¡£»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë4¿Í¤ËÈ¯¼Í¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤»¦°Õ¤Ë´ð¤Å¤»ÄµÔÀ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£