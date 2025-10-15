CBC

¤±¤µ¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤Ç71ºÐ¤ÎÃË¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤ÎÊâ¹Ô¼Ô3¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢£±¿Í¤¬»àË´¤·¡¢2¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¸½¾ì¤Î²èÁü¡ÛÄ«¤ÎÌ¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤Ç¡Ä¼¡¡¹¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë 2¿Í°Õ¼±ÉÔÌÀ

»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤éµÕÁö¤¹¤ë·Á¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÀÄ¿®¹æ¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷3¿Í¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤­¤ç¤¦¸áÁ°7»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÃæÂ¼¶èÌ¾±ØÆî¤Î¡Ö²¼¹­°æÄ®¡×¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¤òµÕÁö¤·¤Æ¤­¤¿¼Ö¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¹Ô¿Í¤ò¼¡¡¹¤Ë¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢Êâ¹Ô¼Ô3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á°¦ÃÎ¸©°ðÂô»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÅÄÃæ¹¬»Ò¤µ¤ó49ºÐ¤¬Æ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢ËÌÌ¾¸Å²°»Ô¤Ë½»¤à36ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¤È¡¢À¶¿Ü»Ô¤Ë½»¤à48ºÐ¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î½÷À­¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹ø¤È¼ó¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¦ÌÄ³¤ÍÎÍÆµ¿¼Ô71ºÐ¤ò²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÄÌ¹Ô¿Í¡Ë
¡Ö¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô3¿Í¤ò¤Ò¤¤¤Æ·ì¤À¤é¤±¤À¤È¡Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£¥Ø¥ê¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Âç¤­¤¤»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡×

¸½¾ì¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤«¤éÆîÂ¦¤Ë¤¢¤ëÂç³Ø¤ä´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¿Í¤¬Êâ¤¯Æ»¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÂçÀª¤Î¿Í¤¬¹Ô¤­¸ò¤¦¾ì½ê¤Ç¤¹¡£

ÌÄ³¤ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤ë°ìÊý¡Ö¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£