»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤éµÕÁö¤¹¤ë·Á¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÀÄ¿®¹æ¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷3¿Í¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÃæÂ¼¶èÌ¾±ØÆî¤Î¡Ö²¼¹°æÄ®¡×¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¤òµÕÁö¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¹Ô¿Í¤ò¼¡¡¹¤Ë¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌÌ¾¸Å²°»Ô¤Ë½»¤à36ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤È¡¢À¶¿Ü»Ô¤Ë½»¤à48ºÐ¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î½÷À¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹ø¤È¼ó¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¦ÌÄ³¤ÍÎÍÆµ¿¼Ô71ºÐ¤ò²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄÌ¹Ô¿Í¡Ë
¡Ö¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô3¿Í¤ò¤Ò¤¤¤Æ·ì¤À¤é¤±¤À¤È¡Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£¥Ø¥ê¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤¤»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡×
¸½¾ì¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤«¤éÆîÂ¦¤Ë¤¢¤ëÂç³Ø¤ä´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¿Í¤¬Êâ¤¯Æ»¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÂçÀª¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
ÌÄ³¤ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤ë°ìÊý¡Ö¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
