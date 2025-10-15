RKK

º£Ç¯8·î¤Îµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜ»Ô¤Ï¡¢2000·ï°Ê¾å¤ÎØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û8·î¤ÎÂç±« ·§ËÜ»Ô¤ÎØíºÒ¾ÚÌÀ¤ÏÌó2000·ï¡¡»ÔÄ¹¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡×¡¡

¤³¤ì¤Ï¡¢15ÆüÄ«¤Ë³«¤«¤ì¤¿ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºòÆü¡Ê14Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë2256·ï¤ÎØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤Î¿½ÀÁ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢2051·ï¤Ë¾ÚÌÀ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢½»Ì±¤ÎÈòÆñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ËÌ¶èÀ¶¿åËüÀÐ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤¬¤ß¤Ê¤·²¾Àß¤Ê¤É¤ØÅ¾µï¤·¤¿¤³¤È¤«¤é9·î29Æü¤ËÊÄº¿¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤¿¤À¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·§ËÜ»Ô ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉüµì¤Ç¤­¤Ê¤¤Êý¡¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂÐ±þ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×

»Ô¤Ï¡¢Âç±«¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÀÆü¡Ê16Æü¡Ë¡¢½é²ñ¹ç¤ò³«¤­¤Þ¤¹¡£