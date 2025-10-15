¿·³ã»Ô¤Î°û¿©Å¹¤Ç¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¿©ÃæÆÇÈ¯À¸¡¡¡ÈÀ¸¥«¥¡ÉÄó¶¡¤¹¤ë°û¿©Å¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿7¿Í¤Ë²¼Î¡¤äÅÇ¤µ¤¤Î¾É¾õ
²´éÚ¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡¢10·î4Æü¤ËÍèÅ¹¤·¤¿7¿Í¤¬¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ·ò½ê¤Ï¡¢Åö³ºÅ¹ÊÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ10·î14Æü¤Î1Æü´Ö¡¢±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²´éÚÎÁÍý¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Îµï¼ò²°¡Ö²´éÚ¤Î¾å¤Ë¤â3Ç¯ ¿·³ã±ØÁ°Å¹¡×¤Ç¤¹¡£
ÊÝ·ò½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10·î7Æü¤ËÅ¹¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¡Ö10·î4Æü¤Ë2¿Í¤Ç»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢10·î6Æü¤«¤é²¼Î¡¡¢ÅÇ¤µ¤¤Î¾É¾õ¤òÄè¤·¤¿¡£Æ±¹Ô¼Ô¤âÆ±»þ´ü¤«¤éÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢Ä´ºº¤ò³«»Ï¡£
¸¡ÊØ¤Î·ë²Ì¤ä¡¢´µ¼Ô¤Î¾É¾õ¤ÈÀøÉú´ü´Ö¤¬¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤È°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¡¢10·î4Æü¤Ë´µ¼Ô¤¬¤·¤¿¶¦ÄÌ¤Î¿©»ö¤¬Åö³ºÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÊÝ·ò½ê¤Ï¿©ÃæÆÇ¤ÈÃÇÄê¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤Î½¾¶È°÷1¿Í¤«¤é¤â¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½¾¶È°÷¤Ï²´éÚ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´µ¼Ô¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÀ¸¥«¥¤Î¤Û¤«¥«¥¥Õ¥é¥¤¤ä¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¶°ø¿©ÉÊ¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÝ·ò½ê¤Ï¡¢º£²ó¤Î¿©ÃæÆÇ¤¬½¾¶È°÷Í³Íè¤ÎÆó¼¡´¶À÷¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢Åö³ºÅ¹ÊÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ±Ä¶ÈÄä»ß¤òÌ¿¤¸¤¿10·î14Æü¤Ë¡¢»ÜÀß¤ÎÀ¶ÁÝ¤È¾ÃÆÇ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¡¢½¾¶È°÷¤Ø¤Î¼ê»Ø¾ÃÆÇ¤ÎÅ°Äì¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï10·î14Æü»þÅÀ¤Ç¡¢18·ï¤Î¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¡¢´µ¼Ô¿ô¤Ï176¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ·ò½ê¤Ï¡¢²ÃÇ®Ä´Íý¤ÎÅ°Äì¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¤Î»¦¶Ý¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¼êÀö¤¤¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£