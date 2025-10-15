»³ËÜÍ³¿¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤ËSNSÂç´¿´î¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÎÅê¼ê¤¹¤®¤ë¡×¤¢¤Þ¤ê¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤Ë¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢9²ó¤â¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È»Ø´ø´±¤Ë¤â´¶¼Õ
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-1¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤ËSNSÂç´¿´î¤Ç¤¹¡£
½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ªÁª¼ê¤Ë½éµå¤Î96.9¥Þ¥¤¥ë(Ìó155.9¥¥í)¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤ê±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É±¿¤Ð¤ìÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÆÀÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
8²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÂ³¤¯¤Ê¤«¡¢9²ó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·âÃæ¤Ë¡¢»³ËÜÅê¼ê¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÅêµåÎý½¬¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÇSNS¤â¡Ö»³ËÜÂ³ÅêÍè¤¿¡ª¡×¡Ö´°ÅêÌÜ»Ø¤·¤Æ9²ó¤â¹Ô¤Ã¤¿¤¾¡¼¡ª¡ª¡×¤È¶½Ê³¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ÇÄù¤á¡¢»î¹ç¤ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¤ÓSNS¤Ï´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö»³ËÜÍ³¿Åê¤²¤¤Ã¤¿¡ª¡ª¤«¤Ã¤±¤¨¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë»³ËÜÍ³¿¤¬¿À¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÎÅê¼ê¤¹¤®¤ë¡×¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢9²ó¤â¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö·ÑÅê¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëÀ¼¤âÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£