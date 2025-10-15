´ÑÂ¬³«»Ï¤«¤éº£Ç¯¤Ç150Ç¯¡Äµ¤¾ÝÂæ¤ÎÎò»Ë¤ä²áµî¤Ëµ¯¤¤¿ÃÏ¿ÌÅù¤ÎºÒ³²¤òÅÁ¤¨¤ëÅ¸¼¨ ±À¤Î·Á¤äÆÃÄ§¤Ê¤É¤â¾Ò²ð
¡¡µ¤¾ÝÂæ¤¬´ÑÂ¬¤ò»Ï¤á¤Æº£Ç¯¤Ç150Ç¯¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤ä²áµî¤Ëµ¯¤¤¿ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ÖÅ¸¼¨¤¬Ì¾¸Å²°¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1875Ç¯¡¢ÌÀ¼£8Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿µ¤¾Ý´ÑÂ¬¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ïµ¤¾ÝÂæ¤ÎÎò»Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±À¤Î·Á¤äÆÃÄ§¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±«¤¬¹ß¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¼ÏÂÅìÆî³¤ÃÏ¿Ì¤äÅì³¤¹ë±«¤Ê¤É¡¢ÃæÉôÃÏÊý¤Ç²áµî¤Ëµ¯¤¤¿ºÒ³²¤¬¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Æüº¢¤«¤é¤ÎÈ÷¤¨¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ï11·î3Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£