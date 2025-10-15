»³ËÜÍ³¿9²ó1¼ºÅÀ´°Åê¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ËÏ¢¾¡¡ªÂçÃ«æÆÊ¿4»î¹ç¤Ö¤ê°ÂÂÇ¤Ïµ®½Å¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡õPS½éÅðÎÝ¤â¡¡ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¤ËÂè3Àï
¢¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º1¡Ý5¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¸áÁ°9»þ8Ê¬»î¹ç³«»Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÈÅ¨ÃÏ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÎ×¤ß¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²ó¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï5¡Ý1¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ò3¾¡1ÇÔ¤ÇÇË¤Ã¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î97¾¡¤òµó¤²¤Æ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶èÍ¥¾¡¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥«¥Ö¥¹¤ò3¾¡2ÇÔ¤Ç²¼¤·¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬Áè¤¦¡¢4ÀïÀè¾¡¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡£Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÀèÈ¯¥¹¥Í¥ë¤Î¹¥Åê¤Ç2¡Ý1¤ÈÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢ÂçÃ«¤Ï2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ3»Íµå¡¢9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ï2/3²ó¤òÅê¤²Èï°ÂÂÇ1¡¢Í¿»Íµå2¡¢¼ºÅÀ1¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ïº£µ¨12¾¡8ÇÔ¡¦ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó1¾¡1ÇÔ¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¡£°ìÊý¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ïº£µ¨¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î17¾¡¡Ê6ÇÔ¡¦ËÉ¸æÎ¨2.70¡Ë¤òµó¤²¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó1¾¡1ÇÔ¤Î¥Ú¥é¥ë¥¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢¡È¥¨¡¼¥¹ÂÐ·è¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï1²óÉ½¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤Ç5µåÌÜ¤ÎÄã¤á¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ»°¿¶¡£
1²óÎ¢¡¢»³ËÜ¤Ï1ÈÖ¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ë½éµå¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¡¢±¦Ãæ´Ö¤ØÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£
2²óÉ½1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç6ÈÖ¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÆ±ÅÀ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á1¡Ý1¡£2»à1ÎÝ¤Ç9ÈÖ¥Ñ¥Ø¥¹¤Ë¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2¡Ý1¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿¡£2»à2ÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý2¤Ç3µåÌÜ¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
5²óÉ½Ìµ»à1ÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý2¤Ç4µåÌÜ¤Î¹â¤á¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤ÎÄ¾µå¤Ë¼ê¤¬½Ð¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£
6²óÉ½1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç5ÈÖ¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£3¡Ý1¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
7²óÉ½1»à3ÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º3ÈÖ¼ê¤Îº¸ÏÓ¥¢¥·¥å¥Ó¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤Ç7µåÌÜ¤ÎÆâ´ó¤êÄã¤á¥·¥ó¥«¡¼¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤·¡¢¥é¥¤¥ÈÁ°¤ØÈ´¤±¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¡£4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢4¡Ý1¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï2»à1ÎÝ¤«¤éÆóÅð¤ò·è¤á¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
8²óÉ½1»à2¡¢3ÎÝ¤Ç7ÈÖ¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á5¡Ý1¡£2»àËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º5ÈÖ¼ê¤Îº¸ÏÓ¥¬¥Ã¥µ¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý2¤«¤é3µåÌÜ¤Î³°³ÑÄã¤á¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
5²ó°Ê¹ß¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¢6²ó°Ê¹ß¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ¤Ï9²óÎ¢¤âÂ³Åê¡£2»à¤«¤é5ÈÖ¥Ü¡¼¥ó¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ»°¼ÔËÞÂàÂÇ¤Á¼è¤ê´°Åê¾¡Íø¡£5¡Ý1¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬½éÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ò²¼¤·¤¿¡£
»³ËÜ¤Ï9¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢ÂÇ¼Ô32¿Í¤Ë111µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ3¡¢ÈïËÜÎÝÂÇ1¡¢Ã¥»°¿¶7¡¢Í¿»Íµå1¡¢¼ºÅÀ1¤Î²÷Åê¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÂçÃ«¤Ï5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢ÂÇÅÀ1¡¢ÅðÎÝ1¡¢»°¿¶3¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÃæ1Æü¤ò¶´¤ó¤ÇÉñÂæ¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë°Ü¤·¡¢16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤ËÂè3Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£