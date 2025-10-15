ME:I¡¦SHIZUKU¡¢ÅöÌÌ¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ø¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¡ÖÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤ÎSHIZUKU¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤¬¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬15Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎLAPONE GIRLS¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÈSHIZUKU¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡É¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢SHIZUKU¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤³¤Î¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢SHIZUKU¤µ¤ó¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£