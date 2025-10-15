1ÆüÉÔÂÊ¬¤ÎÅ´Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼¡×È¯Çä
¿¹±ÊÆý¶È¤Ï10·î21Æü¡¢¡Ö¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼1ÆüÉÔÂÊ¬¤ÎÅ´Ê¬¡×(´õË¾¾®Çä²Á³Ê180±ß)¤òÁ´¹ñ(²Æì½ü¤¯)¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢°ìÈÌ¾®ÇäÅ¹¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼1ÆüÉÔÂÊ¬¤ÎÅ´Ê¬¡×(´õË¾¾®Çä²Á³Ê180±ß)
1965Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÆý»À¶Ý°ûÎÁ¡Ö¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÈ¯Çä60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼¤Î2.5ÇÜ¤ÎÇ»¤µ¤ÇÂç¿Í¤âËþÂ¤Ç¤¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¯¥Á¥å¥í¡¼¥¹0.1g¡¢¥·¡¼¥ë¥ÉÆý»À¶Ý¤Ë²Ã¤¨¡¢1ÆüÉÔÂÊ¬¤ÎÅ´Ê¬¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤âÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ß¡¼¥ì¥ª¡×¤òÂç¤¤¯¤¢¤·¤é¤¤¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼1ÆüÉÔÂÊ¬¤ÎÅ´Ê¬¡×(´õË¾¾®Çä²Á³Ê180±ß)
1965Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÆý»À¶Ý°ûÎÁ¡Ö¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÈ¯Çä60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿¹±Ê¥Þ¥ß¡¼¤Î2.5ÇÜ¤ÎÇ»¤µ¤ÇÂç¿Í¤âËþÂ¤Ç¤¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¯¥Á¥å¥í¡¼¥¹0.1g¡¢¥·¡¼¥ë¥ÉÆý»À¶Ý¤Ë²Ã¤¨¡¢1ÆüÉÔÂÊ¬¤ÎÅ´Ê¬¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤âÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ß¡¼¥ì¥ª¡×¤òÂç¤¤¯¤¢¤·¤é¤¤¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£