JO1ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤È¡ÖME:I¡×£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¤¬³èÆ°µÙ»ß¡¡¥»¥Ã¥ÈÈ¯É½¤Ë¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¡©¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ê£Ï£±¡×¤È¡Ö£Í£Å¡§£É¡×¤¬½êÂ°¤¹¤ë£Ì£Á£Ð£Ï£Î£Å¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤¬£±£µÆü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡££Ê£Ï£±¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡Ê£²£µ¡Ë¡¢£Í£Å¡§£É¤Î£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¡Ê£²£°¡Ë¤¬³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Ê£Ï£±¤¬½êÂ°¤¹¤ë£Ì£Á£Ð£Ï£Î£Å¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÊ¿¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¡ÖÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤Î´ÉÍýÂÎÀ©µÚ¤ÓÂÐ±þ¤Ë»ê¤é¤ÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Í£Å¡§£É¤¬½êÂ°¤¹¤ë£Ì£Á£Ð£Ï£Î£Å¡¡£Ç£É£Ò£Ì£Ó¤â¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢£Ó£È£É£Ú£Õ£Ë£Õ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¡ª¡©¡×¤ä¡Ö¥»¥Ã¥È¤Ç½èÊ¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤Ê¤É¡¢º®Íð¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£