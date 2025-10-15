°ÂÅÄÈþº»»Ò¡¢Â©»Ò¤¬ºÎ¤Ã¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¼êÎÁÍý¸ø³«¡Ö¾®ÎÁÍý²°¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/15¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¤¬10·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¿©Âî¤Î¾å¤ËÊÂ¤Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÂÅÄÈþº»»Ò¡Ö¾®ÎÁÍý²°¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎËÜ³ÊÅª¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âÎÁÍý
°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¡ô¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡×¡Ö¥¥Ã¥º¤¬°ò·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥·¥Á¥å¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿©Âî¤ËÊÂ¤Ö¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¡£Â©»Ò¤¿¤Á¤¬·¡¤Ã¤Æ¤¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥Á¥å¡¼¤ä¡¢¾Æ¤µû¡¢¤Ò¤¸¤¤Î¼ÑÊªÅù¡¢µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê5ÉÊ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°ò·¡¤ê³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¡Ö¾®ÎÁÍý²°¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¼êÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÅÄ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î²¼Ä»Ä¾Ç·»á¤È·ëº§¡£2017Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢2020Ç¯¤ËÂè2»Ò¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡°ÂÅÄÈþº»»Ò¡¢¡È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥·¥Á¥å¡¼¡É¸ø³«
¢¡°ÂÅÄÈþº»»Ò¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
