¡Ú10/14 ¥í¡¼¥½¥ó¿·ºî¡ÛMERCER bis´Æ½¤¡Ö¤É¤é¤â¤Ã¤Á¡×¤Ê¤ÉÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä3¾¦ÉÊÅÐ¾ì¡ª¼Â¿©¥ì¥Ý
10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¡×¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬MERCER bis¡Ê¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤È½é¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥ÀìÌçÅ¹¤Î¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥¦¥Á¥«¥Õ¥§¤È¤Î¿·ºî¤òÅ¸³«¡£
º£²ó¡¢À¸¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä3¾¦ÉÊ¤ò¼Â¿©¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£Uchi Café ¡ß MERCER bis À¸¥¥ã¥é¥á¥ë ¤É¤é¤â¤Ã¤Á 246±ß(ÀÇ¹þ)
ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¤É¤é¤â¤Ã¤Á¿·ºî¡ªÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ä¥Ó¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«´Å¤¤¤Î¤«¡Ä¡©¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤É¤é¤â¤Ã¤Á¤È¤¤¤¨¤Ð¤Î¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿½Å¤¿¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À»ä¤¬ñ²»Ò¤Î½Å¤ß¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë
°ì¸ýÌÜ¤«¤é¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤Î¥Ó¥¿¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¥¬¥Ä¥ó¤È¤¤Þ¤¹¡ªËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤Ç¡¢¥ß¥ë¥¡¼´¶¤âÇ»¸ü¡£¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¥Ó¥¿¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢º£²ó¤â¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤é¤â¤Ã¤Á¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤È¹ç¤ï¤µ¤ë¤È¡¢Âç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¥³¥é¥Ü¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÈÃã¤¬¤¹¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ã±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¡Ê1¸Ä¤¢¤¿¤ê¡Ë¡ä
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¡257kcal
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¡3.1g
»é¼Á¡¡11.3g
Ãº¿å²½Êª¡¡35.6g
¡¾Åü¼Á¡¡35.6g
¡¾¿©ÊªÁ¡°Ý 0.0g
¿©±öÁêÅöÎÌ¡¡0.3g
¢£Uchi Café ¡ß MERCER bis À¸¥¥ã¥é¥á¥ë¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥ 286±ß(ÀÇ¹þ)
·Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤òÌÏ¤·¤¿¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¿¥¤¥×¤ÇÂçÊÑ¹¥¤ß¤Ç¤¹¡¼¡ª
À¸ÃÏ¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥½¡¼¥¹¤¹¤Ù¤Æ¤ËËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥àÅù¤ò¹ç¤ï¤»¤¿À¸¥¥ã¥é¥á¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡Ä¡ª
¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡ª¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¥Ó¥¿¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢À¸ÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥½¡¼¥¹¤«¤é¤âÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¡¼¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤Ç¤¹¤Í¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î´Å¤ß¤â¸å¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¥Ó¥¿¡¼¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤Ê¤Î¤Ë¥¬¥Ä¥ó¤È¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ó¥¿¡¼¤ÇÇ»Ì©¤Ê¥½¡¼¥¹¡Ä¡£¶ì¤ß¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¤É¤ì¤â¹ÈÃã¤¬¤¹¤¹¤à¡¼¡£¤½¤·¤Æ¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¡ã±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¡Ê1¸Ä¤¢¤¿¤ê¡Ë¡ä
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¡261kcal
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¡2.9g
»é¼Á¡¡17.9g
Ãº¿å²½Êª¡¡22.3g
¡¾Åü¼Á¡¡22.0g
¡¾¿©ÊªÁ¡°Ý 0.3g
¿©±öÁêÅöÎÌ¡¡0.13g
¢£Uchi Café ¡ß MERCER bis ¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼ 275±ß(ÀÇ¹þ)
É½ÌÌ¤¬¥´¥Ä¥´¥Ä¤È¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥á¥ë¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ãæ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Ä¡ª
ÂÞ¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥²¥ó¥³¥Ä¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
È¾Ê¬¤Ë³ä¤ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥àÆþ¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ªÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¤Û¤í¶ì¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤¬¡Ä¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Èº®¤¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡£
Àè¤Î2¾¦ÉÊ¤Ï¥½¡¼¥¹¤Î¶ì¤ß¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥½¡¼¥¹¤è¤ê¤â¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¤Î¥Ó¥¿¡¼¤µ¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¥Ó¥¿¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÎÉ¤¤ÁêÀ¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥½¡¼¥¹¤Î¶ì¤ß¤Ï¤ä¤µ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡ã±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¡Ê1¸Ä¤¢¤¿¤ê¡Ë¡ä
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¡320kcal
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¡2.6g
»é¼Á¡¡23.5g
Ãº¿å²½Êª¡¡24.9g
¡¾Åü¼Á¡¡24.2g
¡¾¿©ÊªÁ¡°Ý 0.7g
¿©±öÁêÅöÎÌ¡¡0.20g
MERCER bis¡Ê¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ï½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ç¥Ó¥¿¡¼¤ÇÇ»Ì©¡¢¹á¤ê¤âÎÉ¤¤À¸¥¥ã¥é¥á¥ë¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤âð÷¤±¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ì¤â¥¯¥ê¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡¼¡ª
¢£ÌÂ¤Ã¤¿»þ¤Ï¥³¥ì¡ª ËüÇ½¤Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£
º£²ó¡¢MERCER bis¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¦¥Á¥«¥Õ¥§¥¹¥¤¡¼¥Ä3¾¦ÉÊ¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¡ÊChaTea¹ÈÃã¶µ¼¼¡Ë¤Ç¤¹¡£
À¸¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¥¤¥á¡¼¥¸½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¹ÈÃã¤ò·è¤á¤è¤¦¤«¤È¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡ª¤È»×¤Ã¤Æ»î¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁêÀ¤è¤¯¤Æ¤É¤Á¤é¤â¤è¤¯¤¹¤¹¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¿¡¼¤ÊÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÁÖ¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°û¤ß¿´ÃÏ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
(Shino)
(Shino)