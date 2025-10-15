·ì°µ¡ÖÇ¯Îð¡Ü90¡×°Ê¾å¤Ï¥á¥¿¥ÜÅÙ¤â¹â¤¤¡© £µÉÃ¤Ç¤Ç¤¤ë¶ÚÆù¤ÈÇÙ¤Î·ò¹¯ÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÚÌô¤Ê¤·¸º±ö¤Ê¤·¡ª£±Æü£±Ê¬¤Ç·ì°µ¤Ï²¼¤¬¤ë¡Û
·ì°µ¤Ï¡ÖÇ¯Îð¡Ü90¡×°ÊÆâ¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤
¹â·ì°µ¤Î´ð½à¤Ç¤¢¤ë·ì°µ140mmHg¤òÄ¶¤¨¤¿¿Í¤ÎÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÉÔÄ´¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¹â·ì°µ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸½Âå¤Î¹â·ì°µ¤ÎÀßÄêÃÍ¤¬Äã¤¹¤®¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÉ¬¤º¤·¤â·ò¹¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²Ê³ØÅªº¬µò¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2014Ç¯¤Ë¹â·ì°µ³Ø²ñ¤Ï¼ãÇ¯¡¦ ÃæÇ¯ÁØ¤Î¹ß °µÌÜÉ¸¤ò130¡¿85Ì¤Ëþ¤«¤é140¡¿90¤Ë¡¢¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï150¡¿90¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌÜÉ¸¿ôÃÍ¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¸å¤â¡¢Â¿¤¯¤Î°å»Õ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë140°Ê¾å¤Ï¹â·ì°µ¤È¤¤¤¦´ð½àÃÍ¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¡¢¹ß°µºÞ¤ò½èÊý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤³¤Î140¡¿90¡Ê150¡¿90¡Ë¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄã¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ¤Î°å»Õ¤¬¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÇ¯Îð¡Ü90¡×¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯Îð¡Ü90¡×°Ê¾å¤À¤È¤¢¤é¤æ¤ëÉÂµ¤¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¤
¡ÖÇ¯Îð¡Ü90¡×°Ê¾å¤Ï¥á¥¿¥ÜÅÙ¤â¹â¤¤
¤â¤··ì°µ¤¬¡ÖÇ¯Îð¡Ü90¡×°Ê¾å¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÇÙ¤Îµ¡Ç½¤¬¿ê¤¨¡¢¶ÚÆù¤ä·ì´É¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¥µ¥¤¥ó¡£·ì´ÉÆâ¤ò¤¤ì¤¤¤Ê·ì±Õ¤¬¤á¤°¤ëÎÏ¤â¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹â·ì°µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¹â»é·ì¾É¡¢¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥íー¥à¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
£µÉÃ¤Ç¤Ç¤¤ë¡ª¶ÚÆù¡õÇÙ¤Î·ò¹¯ÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯
¼«Ê¬¤Î¶ÚÆù¤äÇÙ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç£µÉÃ¥À¥Ã¥·¥å¡×¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÂÜ¾å¤²¤ò¤·¤Þ¤¹¡£»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Æ¸ÆµÛ¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤«¤Ê¤êÂÎ¤¬Ï·²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚPOINT¡Û
¿ôÃÍ¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡£¡Ö140 ¡¿ 90¡×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡ª
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌô¤Ê¤·¸º±ö¤Ê¤·¡ª£±Æü£±Ê¬¤Ç·ì°µ¤Ï²¼¤¬¤ë¡ÙÃø¡§²ÃÆ£²í½Ó