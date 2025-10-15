Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯Å¸Í÷²ñ¡ØWonder Museum¡Ù¤Ë¼«¿®¡ª
10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë´ë²è¤È¤Ê¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ÖMrs. GREEN APPLE MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION ¡ØWonder Museum¡Ù¡×¤ä¡¢Æ£ß·¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¡¢CM½Ð±é¤¹¤ë¥Ï¥¦¥¹¥«¥ì¡¼¤Î½©¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡¢Âç¿¹¸µµ®
¢¡¡ÖWonder Museum¡×³«ºÅ¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ª
Âç¿¹¡§10·î13Æü¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆü¤Ç¤¹¡ª
¼ã°æ¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤·¤è¤¦¡ª ¤ß¤ó¤Ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤·¤Æ¤ë¤¥!?
Âç¿¹¡§½ËÆü¤Ç¤¹¡ª¡ÊÀèÆü10·î8Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¼ã°æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ë¡ÖHAPPY NEW WAKAI¡ª¡×¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼ã°æ¡§¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¤Ï¤¤¡ª
Âç¿¹¡§¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖMrs. GREEN APPLE MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION ¡ØWonder Museum¡Ù¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ¤¢¤È¡¢²ñ¾ì¤È¾ÜºÙ¤¬¤¤¤í¤¤¤í²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡ª ¤³¤ì¡¢¤â¤¦¤Í¡Ä¡Ä¤¹¤´¤¤Ä¹¤¤´ü´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¡¢»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª
Æ£ß·¡§»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª ¤³¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ª
Âç¿¹¡§¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼ã°æ¡§¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Á¡ª
¨¶¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬— Mrs. GREEN APPLE¡ØWonder Museum¡Ù (@MGA__WM) October 10, 2025 https://twitter.com/MGA__WM/status/1976573424588968267?ref_src=twsrc%5Etfw
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 𝐌𝐫𝐬. 𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄
¡¡𝐌𝐆𝐀 𝐌𝐀𝐆𝐈𝐂𝐀𝐋 𝟏𝟎𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒 𝐄𝐗𝐇𝐈𝐁𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡Ø𝐖𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐮𝐦¡Ù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¶
10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÅ¸Í÷²ñ¡£
Âç¿¹¸µµ®¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡Ä pic.twitter.com/iwdbGafh8I https://t.co/iwdbGafh8I
¢¡Æ£ß·¡¢SBC¿®±ÛÊüÁ÷¤Ç¤Î¡ÈÊì¹»Ë¬Ìä¡É¤òÊó¹ð
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¡¢Æ£ß·¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ø¡£
Âç¿¹¡§¤½¤·¤Æ¡¢¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡ª
Æ£ß·¡§»¨¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Âç¿¹¡§²¿¤«¤Ë½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¡©
Æ£ß·¡§¡Ê10·î12Æü¤Ë¡ËSBC¿®±ÛÊüÁ÷¡ÖÌ´¥Æ¥ì¥Ó2025¡×¤Ç¡ÊËÍ¤¬Â´¶È¤·¤¿¡Ë³Ø¹»¡Ê¢¨ÍèÇ¯3·î¤Ç120Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¾®½ô¹â¹»¡Ë¤òË¬Ìä¤·¤¿°ìÉô¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª Á´ÊÔ¤Ï11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢11·î¤ÎÊüÁ÷¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤³¤Î¸å¡¢9:54¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) October 12, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1977162317784924212?ref_src=twsrc%5Etfw
SBC¿®±ÛÊüÁ÷¡ÖÌ´¥Æ¥ì¥Ó2025¡×
ÂèÆóÉô12:54¡Á¤Ë¤Æ¡¢
11·î19Æü(¿å)¤ËÊüÁ÷¤Î #Æ£ß·ÎÃ²Í https://twitter.com/hashtag/%E8%97%A4%E6%BE%A4%E6%B6%BC%E6%9E%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw ¤Î¸¶ÅÀ¤ËÇ÷¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Î°ìÉô¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹✨
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤👀
¢§¸ø¼°HPhttps://t.co/T5o5voVxM9 https://t.co/T5o5voVxM9
#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#Ä¹Ìî¸© https://twitter.com/hashtag/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#Ì´¥Æ¥ì¥Ó https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A2%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/EUerYtfjsl https://t.co/EUerYtfjsl
¢¡¥Ï¥¦¥¹¥«¥ì¡¼CM»£±ÆÈëÏÃ¡ª ¼ã°æ¤Î¡È´é¡É¤ËÃíÌÜ!?
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥ß¥»¥¹¤¬CM½Ð±é¤¹¤ë¥Ï¥¦¥¹¥«¥ì¡¼½©¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¼ã°æ¤ÎÉ½¾ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿¹¡§¤½¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¦¥¹¥«¥ì¡¼¤Î½©¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª »£¤Ã¤¿¤Í¡ª ¤³¤ì¤Í¡ª ¼ã°æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ó¤Ã¡×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆó½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ËÍ¤Ï¹¥¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡£
¼ã°æ¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¤è¤¯¤Õ¤¶¤±¤Æ¤½¤Î´é¤ò¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ã°æ¤µ¤ó¡ª
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Í¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤½¤Î´é¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¤¤¤Ä¤â¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë´é¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¡ª
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624