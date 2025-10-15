3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë´ë²è¤È¤Ê¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ÖMrs. GREEN APPLE MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION ¡ØWonder Museum¡Ù¡×¤ä¡¢Æ£ß·¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¡¢CM½Ð±é¤¹¤ë¥Ï¥¦¥¹¥«¥ì¡¼¤Î½©¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡¢Âç¿¹¸µµ®



¢¡¡ÖWonder Museum¡×³«ºÅ¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ª

Âç¿¹¡§10·î13Æü¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆü¤Ç¤¹¡ª

¼ã°æ¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤·¤è¤¦¡ª ¤ß¤ó¤Ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤·¤Æ¤ë¤¥!?

Âç¿¹¡§½ËÆü¤Ç¤¹¡ª¡ÊÀèÆü10·î8Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¼ã°æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ë¡ÖHAPPY NEW WAKAI¡ª¡×¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª

¼ã°æ¡§¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¤Ï¤¤¡ª

Âç¿¹¡§¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖMrs. GREEN APPLE MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION ¡ØWonder Museum¡Ù¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ¤¢¤È¡¢²ñ¾ì¤È¾ÜºÙ¤¬¤¤¤í¤¤¤í²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡ª ¤³¤ì¡¢¤â¤¦¤Í¡Ä¡Ä¤¹¤´¤¤Ä¹¤¤´ü´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¡¢»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª

Æ£ß·¡§»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª ¤³¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ª

Âç¿¹¡§¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

¼ã°æ¡§¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Á¡ª


¢¡Æ£ß·¡¢SBC¿®±ÛÊüÁ÷¤Ç¤Î¡ÈÊì¹»Ë¬Ìä¡É¤òÊó¹ð

¡½¡½Â³¤¤¤Æ¡¢Æ£ß·¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ø¡£

Âç¿¹¡§¤½¤·¤Æ¡¢¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡ª

Æ£ß·¡§»¨¡Ê¾Ð¡Ë¡ª

Âç¿¹¡§²¿¤«¤Ë½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¡©

Æ£ß·¡§¡Ê10·î12Æü¤Ë¡ËSBC¿®±ÛÊüÁ÷¡ÖÌ´¥Æ¥ì¥Ó2025¡×¤Ç¡ÊËÍ¤¬Â´¶È¤·¤¿¡Ë³Ø¹»¡Ê¢¨ÍèÇ¯3·î¤Ç120Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¾®½ô¹â¹»¡Ë¤òË¬Ìä¤·¤¿°ìÉô¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª Á´ÊÔ¤Ï11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢11·î¤ÎÊüÁ÷¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


¢¡¥Ï¥¦¥¹¥«¥ì¡¼CM»£±ÆÈëÏÃ¡ª ¼ã°æ¤Î¡È´é¡É¤ËÃíÌÜ!?

¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥ß¥»¥¹¤¬CM½Ð±é¤¹¤ë¥Ï¥¦¥¹¥«¥ì¡¼½©¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¼ã°æ¤ÎÉ½¾ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Âç¿¹¡§¤½¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¦¥¹¥«¥ì¡¼¤Î½©¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª »£¤Ã¤¿¤Í¡ª ¤³¤ì¤Í¡ª ¼ã°æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ó¤Ã¡×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆó½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ËÍ¤Ï¹¥¤­¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡£

¼ã°æ¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£

Âç¿¹¡§¤è¤¯¤Õ¤¶¤±¤Æ¤½¤Î´é¤ò¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ã°æ¤µ¤ó¡ª

¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Í¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤½¤Î´é¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£

Âç¿¹¡§¤¤¤Ä¤â¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë´é¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£

¼ã°æ¡§ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¡ª


