¼Ò²ñÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬À¸Êª³ØÅª¤ÊÏ·²½¤òÃÙ¤é¤»¤ë¥«¥®¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¿Í´Ö¤ÏÃ¯¤·¤âÏ·²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï·²½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦¼À´µ¤òÊú¤¨¤ë´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤è¤êÄ¹À¸¤¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¯¤¤¼Ò²ñÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÀ¸Êª³ØÅªÏ·²½¤¬ÃÙ¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Cumulative social advantage is associated with slower epigenetic aging and lower systemic inflammation - ScienceDirect
Can friendship keep you young? Scientists say your social life might slow ageing
https://theconversation.com/can-friendship-keep-you-young-scientists-say-your-social-life-might-slow-ageing-266313
¶¯¤¤¼Ò²ñÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÏÄ¹À¸¤¤·¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸Êª³ØÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¿ÈÂÎ¤Ø¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¡¼¥Í¥ëÂç³Ø¤ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£Î©Âç³Ø¥¹¥È¡¼¥Ë¡¼¥Ö¥ë¥Ã¥¯¹»¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¸ø½°±ÒÀ¸Âç³Ø±¡¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2000¿Í°Ê¾å¤ÎÀ®¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¶¯¤µ¤ä°ì´ÓÀ¤È¡¢Ï·²½¤È¤Î´ØÏ¢À¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï²ÈÂ²´Ø·¸¤Ë²Ã¤¨¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤ª¤è¤Ó½¡¶µÃÄÂÎ¤Ø¤Î´ØÍ¿¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ëÀº¿ÀÅª¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä³èÆ°ÅÙ¤Ê¤É¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¡Öcumulative social advantage(CSA¡¢ÎßÀÑ¼Ò²ñÅªÍ¥°ÌÀ)¡×¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CSA¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë¡¢¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±¼Ò²ñÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸¦µæÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö·ëº§¡×¤ä¡ÖÍ§¾ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±°ì¤ÎÍ×°ø¤ËÃåÌÜ¤·¤¿½¾Íè¤Î¸¦µæ¤è¤ê¤â¡¢¹ÈÏ¤Ê¼Ò²ñÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÈÏ·²½¤Î´Ø·¸À¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÈï¸³¼Ô¤ÎCSA¤ò»»½Ð¤·¤¿¸å¡¢¡ÖDNA¤ÎÊÑ²½¤Ë´ð¤Å¤¯À¸Êª³ØÅªÇ¯Îð¡×¡ÖÁ´¿È¤Î±ê¾É¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤ä¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹´ØÏ¢¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÆ¯¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏ·²½»ØÉ¸¤ÈCSA¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼Ò²ñÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ï¤è¤êÀ¸Êª³ØÅªÏ·²½¤¬ÃÙ¤¯¡¢±ê¾É¤¬¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¼Ò²ñÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÈÃ»´üÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹È¿±þ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´ØÏ¢À¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥é¥Õ¥Ð¥é¡¼Âç³Ø¤ÇÏ·²½À¸Íý³Ø¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ï´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Ï·²½¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó»á¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ï¿ô½½ËüÇ¯Á°¤«¤é¼Ò²ñÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¸ÃÄ¤ËÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿È¤Î°ÂÁ´¤ä¿©ÎÈ¤Î³ÎÊÝ¡¢·ò¹¯¤Î°Ý»ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤¬¼Ò²ñÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñÅªÍ¥°ÌÀ¤¬¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÉÔÊ¿Åù¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¶µ°é¿å½à¤¬¹â¤¤¿Í¤ä¼ýÆþ¤¬¹â¤¤¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆÃÄê¤ÎÌ±Â²½¸ÃÄ¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÀ¸Êª³ØÅªÏ·²½¤¬ÃÙ¤¯¡¢±ê¾ÉÈ¿±þ¤â¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼Ò²ñ´Ä¶¤È·ÐºÑ´Ä¶¤ÎÎ¾Êý¤¬Ï·²½¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó»á¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¼çÄ¥¡£¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤¬¡¢¡ÖÉÏº¤¤òºï¸º¤·¡¢¶µ°é¤Èµ¡²ñ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¼Ò²ñÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë·ò¹¯¤äÏ·²½¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ²È¤äÃÏ°è¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÂÐ½è¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤¬¡¢¡Ö¿Í¡¹¤¬¼«¤é¤Î¼Ò²ñÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÊÝ¤Á¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸Êª³ØÅªÏ·²½¤òÃÙ¤é¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó»á¤Ï¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£