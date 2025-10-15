ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÈÇ¡Ö³¹¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×Ê¡²¬¸©¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¡¢2°Ì¤Ï?
ÂçÅì·úÂ÷¤Ï10·î8Æü¡¢¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È ³¹¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ãÅÔÆ»ÉÜ¸©ÈÇ¡ä¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯2·î21Æü¡Á3·î10Æü¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©(ÂÐ¾Ý¼«¼£ÂÎ1,890)µï½»¤Î20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷182,805Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
³¹¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°2025(ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÈÇ)TOP40
¡ûÌ¥ÎÏÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÊ¡²¬¸©
Ê¡²¬¸©¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2°Ì¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿ÀÆàÀî¸©¡¢3°Ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅìµþÅÔ¡¢4°Ì¤ÏÊ¼¸Ë¸©¡¢5°Ì¤ÏµþÅÔÉÜ¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¡²¬¸©¤Ï¡¢µï½»¼ÔÉ¾²Á¤Ç¤Ï3°Ì¡¢Èóµï½»¼ÔÉ¾²Á¤Ç¤Ï1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£µï½»¼ÔÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡Ö¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ç2°Ì¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Èóµï½»¼ÔÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤¬1°Ì¡¢¡Ö½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö½»¤ß¤ä¤¹¤½¤¦¡×¡Ö¿©¤ÙÊª¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤Ç2°Ì¤ÈÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¡ÖÇã¤¤Êª¤ä°û¿©¡¢¸ä³Ú¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡×¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ç¤Ï3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3°Ì¤ÎÅìµþÅÔ¤Ï¡¢µï½»¼ÔÉ¾²Á¤Ï2°Ì¤À¤¬Èóµï½»¼ÔÉ¾²Á¤Ï10°Ì¡£µï½»¼ÔÉ¾²Á¡¦Èóµï½»¼ÔÉ¾²Á¤È¤â¤Ë1°Ì¤Î¹àÌÜ¤¬47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µï½»¼ÔÉ¾²Á¤Î¡ÖÀÅ¤«¤µ¼£°Â¡×¡ÖÊª²Á²ÈÄÂ¡×¤Ê¤É¤Î¹àÌÜ¡¢Èóµï½»¼ÔÉ¾²Á¤Î¡Ö½»¤ß¤ä¤¹¤½¤¦¡×¡Ö¼«Á³¤¬Ë¤«¡×¡Ö·Ê¾¡ÃÏ¤ä²¹Àô¤¬Â¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¹àÌÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á¤¬Äã¤¯¡¢³¹¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¤È¤·¤Æ¤ÎÁ´ÂÎ½ç°Ì¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥È¥Ã¥×10³°¤Ç¤Ï¡¢13°Ì¤ÎÀÅ²¬¸©¤¬Èóµï½»¼ÔÉ¾²Á¤Ç¤Ï3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½»¤ß¤ä¤¹¤½¤¦¡×1°Ì¡¢¡Öµ¤¸õ¤¬ÎÉ¤¤¡×2°Ì¡¢¡Ö½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×3°Ì¤È¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦²Æì¡¦µþÅÔ¤¬¥È¥Ã¥×3¤Ë
¡Ö´Ñ¸÷¤ËË¬¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤Î¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÌ³¤Æ»¤¬1°Ì¤Ë¡£2°Ì¤È3°Ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢2°Ì²Æì¸©¡¢3°ÌµþÅÔÉÜ¤À¤Ã¤¿¡£Èóµï½»¼ÔÉ¾²Á¤ò¹àÌÜÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¡Ö¼«Á³¤¬Ë¤«¡×¡Ö¿©¤ÙÊª¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö·Ê¾¡ÃÏ¤ä²¹Àô¤¬Â¿¤¤¡×¤Ç¤¤¤º¤ì¤â1°Ì¡¢²Æì¸©¤Ï¡Öµ¤¸õ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤Ç1°Ì¡¢¡Ö¼«Á³¤¬Ë¤«¡×¤Ç2°Ì¡¢µþÅÔÉÜ¤Ï¡ÖÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¡¦Ê¸²½ºâ¤¬Â¿¤¤¡×¤Ç1°Ì¤È¡¢Æ»ÉÜ¸©¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤âÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ûÌ¥ÎÏÅÙ¤ÇËÌ´ØÅì3¸©¤â·òÆ®¡¢º´²ì¸©¤Î½ç°Ì¤Ë¤âÃíÌÜ
Â¾¼Ò¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ñ¾ë¸©¤ÏÁí¹ç38°Ì(ºòÇ¯37°Ì)¡¢µï½»¼ÔÉ¾²Á38°Ì(ºòÇ¯37°Ì)¡¢Èóµï½»¼ÔÉ¾²Á36°Ì(ºòÇ¯37°Ì)¤È¾å°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·²ÇÏ¸©¤ÏÁí¹ç30°Ì(ºòÇ¯29°Ì)¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÏÁí¹ç24°Ì(ºòÇ¯28°Ì)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±¤¸¤¯Â¾¼Ò¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿º´²ì¸©¤Ï40°Ì(ºòÇ¯38°Ì)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³¹¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°2025(ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÈÇ)TOP40 ¹àÌÜÊÌ
³¹¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°2025(ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÈÇ)TOP40
¡ûÌ¥ÎÏÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÊ¡²¬¸©
Ê¡²¬¸©¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2°Ì¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿ÀÆàÀî¸©¡¢3°Ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅìµþÅÔ¡¢4°Ì¤ÏÊ¼¸Ë¸©¡¢5°Ì¤ÏµþÅÔÉÜ¤À¤Ã¤¿¡£
3°Ì¤ÎÅìµþÅÔ¤Ï¡¢µï½»¼ÔÉ¾²Á¤Ï2°Ì¤À¤¬Èóµï½»¼ÔÉ¾²Á¤Ï10°Ì¡£µï½»¼ÔÉ¾²Á¡¦Èóµï½»¼ÔÉ¾²Á¤È¤â¤Ë1°Ì¤Î¹àÌÜ¤¬47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µï½»¼ÔÉ¾²Á¤Î¡ÖÀÅ¤«¤µ¼£°Â¡×¡ÖÊª²Á²ÈÄÂ¡×¤Ê¤É¤Î¹àÌÜ¡¢Èóµï½»¼ÔÉ¾²Á¤Î¡Ö½»¤ß¤ä¤¹¤½¤¦¡×¡Ö¼«Á³¤¬Ë¤«¡×¡Ö·Ê¾¡ÃÏ¤ä²¹Àô¤¬Â¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¹àÌÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á¤¬Äã¤¯¡¢³¹¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¤È¤·¤Æ¤ÎÁ´ÂÎ½ç°Ì¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥È¥Ã¥×10³°¤Ç¤Ï¡¢13°Ì¤ÎÀÅ²¬¸©¤¬Èóµï½»¼ÔÉ¾²Á¤Ç¤Ï3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½»¤ß¤ä¤¹¤½¤¦¡×1°Ì¡¢¡Öµ¤¸õ¤¬ÎÉ¤¤¡×2°Ì¡¢¡Ö½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×3°Ì¤È¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦²Æì¡¦µþÅÔ¤¬¥È¥Ã¥×3¤Ë
¡Ö´Ñ¸÷¤ËË¬¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤Î¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÌ³¤Æ»¤¬1°Ì¤Ë¡£2°Ì¤È3°Ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢2°Ì²Æì¸©¡¢3°ÌµþÅÔÉÜ¤À¤Ã¤¿¡£Èóµï½»¼ÔÉ¾²Á¤ò¹àÌÜÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¡Ö¼«Á³¤¬Ë¤«¡×¡Ö¿©¤ÙÊª¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö·Ê¾¡ÃÏ¤ä²¹Àô¤¬Â¿¤¤¡×¤Ç¤¤¤º¤ì¤â1°Ì¡¢²Æì¸©¤Ï¡Öµ¤¸õ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤Ç1°Ì¡¢¡Ö¼«Á³¤¬Ë¤«¡×¤Ç2°Ì¡¢µþÅÔÉÜ¤Ï¡ÖÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¡¦Ê¸²½ºâ¤¬Â¿¤¤¡×¤Ç1°Ì¤È¡¢Æ»ÉÜ¸©¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤âÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ûÌ¥ÎÏÅÙ¤ÇËÌ´ØÅì3¸©¤â·òÆ®¡¢º´²ì¸©¤Î½ç°Ì¤Ë¤âÃíÌÜ
Â¾¼Ò¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ñ¾ë¸©¤ÏÁí¹ç38°Ì(ºòÇ¯37°Ì)¡¢µï½»¼ÔÉ¾²Á38°Ì(ºòÇ¯37°Ì)¡¢Èóµï½»¼ÔÉ¾²Á36°Ì(ºòÇ¯37°Ì)¤È¾å°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·²ÇÏ¸©¤ÏÁí¹ç30°Ì(ºòÇ¯29°Ì)¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÏÁí¹ç24°Ì(ºòÇ¯28°Ì)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±¤¸¤¯Â¾¼Ò¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿º´²ì¸©¤Ï40°Ì(ºòÇ¯38°Ì)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³¹¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°2025(ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÈÇ)TOP40 ¹àÌÜÊÌ