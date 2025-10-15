¡Ö¾®Àî¾½¤Ê¤ó¤Æ¾Þ¾õ¤¤¤é¤Í¤¨¤è¡×¡¡¡É¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡ÉÁ°¶¶»ÔÄ¹¤ËÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¡Ö¥Î¡¼¡×¤ò¡Ä¡¡¡Ö»ÔÌ±½¸²ñ¡×¤Î¼Â¶·Ãæ·Ñ
¡¡´ûº§¤Î»ÔÌò½ê¿¦°÷¤È¤Î¡È¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¿ÊÂà¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®Àî¾½¡Ê¤¢¤¤é¡ËÁ°¶¶»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¡£Ì©²ñ¤Î¤ªÁê¼ê¤¬¡È»ö¾ðÀâÌÀ½ñ¡É¤òÄó½Ð¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢º£ÅÙ¤Ï»ÔÄ¹¤´ËÜ¿Í¤¬¡ÈÂÐÏÃ½¸²ñ¡É¤Ë¸½¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡ª¡¡20Âå¤Îº¢¤Î¾®Àî»ÔÄ¹¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë»Ñ
¡Ö¾®Àî¾½¤Ê¤ó¤Æ¾Þ¾õ¤¤¤é¤Í¤¨¤è¡ª¡×
¡¡¿Í¸ý¤ª¤è¤½30Ëü¿Í¤Î·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Ç¤ÏÌÜ²¼¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÏ·¤¤¤â¼ã¤¤â¤³¤Î°ì·ï¤Ë´Ø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÎã¤òµó¤²¤è¤¦¡£
¡Ö10·î4Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢»ÔÆâ¤ÇÃæ³ØÀ¸¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤¯¤Ï¤Ê¤¤Âç²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ¾Þ¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¾Þ¾õ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»ÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤¢¤ëÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¾Þ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤ëºÝ¤Ë¡È¾®Àî¾½¤Ê¤ó¤Æ¾Þ¾õ¤¤¤é¤Í¤¨¤è¡ª¡É¤È¡¢ÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾Þ¾õ¤Ë¤Ï¡ÒÁ°¶¶»ÔÄ¹ ¾®Àî¾½¡Ó¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¼þ°Ï¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤â¡È¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡£µ¤»ý¤Á°¤¤¤è¤Ê¡É¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ÎÉã·»¤â¼º¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
»ÔÄ¹¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ð¤«¤ê¤¬¡Ä¡Ä
¡¡10Æü¤Ë¤Ï¡¢Ì©²ñ¤Î¤ªÁê¼ê¤¬¡È»ö¾ðÀâÌÀ½ñ¡É¤ò»ÔµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¡ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡É¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¶ì¤·Ê¶¤ì¤ËÊÛÌÀ¤·¡¢·ë²ÌÅª¤ËÃÑ¤Î¾åÅÉ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ø¤¤Æ»ÔÄ¹¤´ËÜ¿Í¤Ë¤âÆ°¤¤¬¡£13Æü¡¢¡È°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ÔÄ¹¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡É¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î»ÔÌ±ÂÐÏÃ²ñ¤¬¡¢Í»Ö¤Î¼çºÅ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï½ª»Ï¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Î»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ïº°¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿²ÖÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢Çò¤Î¶ß¤Ê¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¡£¹õ¤ò²¡¤·½Ð¤·¤¿ÉþÁõ¤Î²ñ¸«¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢»ÔÄ¹¤Ï²þ¤á¤Æ¡ÈÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¶¯Ä´¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ï¡È»ÔÌ±ÌÜÀþ¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤¿È½ÃÇ¡É¤À¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë½¸²ñ¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢
¡Ö½ÐÀÊ¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬»ÔÄ¹¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È»ÔÄ¹¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ»×É½ÌÀ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡È°ì»ÔÌ±¤È¤·¤Æ»ÔÄ¹¤ËÂ³Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡É¤Ê¤ó¤Æ¼ÁÌä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÈµëÎÁ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÂ³Åê¤¹¤ì¤Ð¡¢À¿°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÖÂÎ½Å¤¬5¥¥í¤âÍî¤Á¤¿¡×
¡¡»ÔÄ¹¤ÎÂÎÄ´¤ò°Æ¤¸¤ë¼ÁÌä¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¤«¤é10Æü¤°¤é¤¤¤ÏÁ´Á³¿©¤Ù¤é¤ì¤º¡¢Ì²¤ì¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ½Å¤¬5¥¥í¤âÍî¤Á¤¿¡¢¤È¤â¡£¡È¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡É¤Ê¤ó¤Æ¼«µÔ¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î»²²Ã¼Ô¡Ë
¡¡´Î¿´¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¡È¤Þ¤º¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ªÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¡É¡È2Ç¯È¾¸å¤ÎÁªµó¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡É¡È¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀ¸À¤³¤½¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂ³Åê¤ËÁ°¸þ¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡½¸²ñ¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÁ°¶¶¤Þ¤Ä¤ê¡É¤Ë·çÀÊ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ÔÀ¯¤ÎÄäÂÚ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë»ÔÄ¹¤À¤¬¡¢È¿¾Ê¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÈÂ³Åê¤¢¤ê¤¡É¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½¸²ñ¤ÎÁ´ÍÆ¤Ï¡¢10·î16ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ç¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯10·î23Æü¹æ ·ÇºÜ
