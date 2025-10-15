Å·Æ¸²¹Àô³¹¤Ç15ÆüÄ«¤«¤é¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·âÁê¼¡¤°¡¡Å·Æ¸»Ô¤¬¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ò°ì»þ¸¡Æ¤
Å·Æ¸²¹Àô³¹¤Ç15ÆüÄ«¤«¤é¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢Å·Æ¸»Ô¤ä·Ù»¡¡¢ÎÄÍ§²ñ¤¬·Ù²ü¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·Æ¸»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸áÁ°5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Å·Æ¸»Ô»³¸µ¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÂÎÄ¹¤ª¤è¤½60¥»¥ó¥Á¤Î»Ò¥°¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢»Ò¥°¥Þ¤ÏÀ¾¤ÎÊý¸þ¤Ë¤¢¤ëÅ·Æ¸²¹Àô³¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ÜÆ°¡£¸áÁ°8»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Å·Æ¸»ÔÌò½ê¤«¤éÆîÅì350¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤¬»Ò¥°¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î30Ê¬¸å¤Ë¤Ï³ùÅÄ1ÃúÌÜ¤ÎÉÂ±¡¤ä²¹Àô¸ø±à¡¢ÀôÄ®2ÃúÌÜ¤ÎÀôÄ®¸øÌ±´ÛÉÕ¶á¤Ç¤â¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»Ô¤ä·Ù»¡¡¢ÎÄÍ§²ñ¤¬¸½¾ì°ìÂÓ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11»þÈ¾¤Î»þÅÀ¤Ç¥¯¥Þ¤Ï²¹Àô³¹¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³»Ô³¹ÃÏ¶á¤¯¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»Ô¤Ï»ÔÄ¹¸¢¸Â¤ÇÎÄ½Æ¤ò»È¤Ã¤ÆÊá³Í¤ò¤¹¤ë¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤é¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£