¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£Á°ÅÄ¡¢³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¡Ö£±£°·î²¼½Ü¤è¤êÂÎÄ´¤òÍ¥Àè¤·¤Ä¤Ä¡×£··î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¢¥é¥¸¥ª¹ßÈÄ¤â
¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬£±£µÆü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢£··î¤«¤éµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡×Á°ÅÄÍµÂÀ¤¬º£·î²¼½Ü¤«¤é³èÆ°ºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£Á°ÅÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£Á°ÅÄ¤Ï£±£°·î²¼½Ü¤è¤êÂÎÄ´¤òÍ¥Àè¤·¤Ä¤Ä½ù¡¹¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡ÖµÙÍÜÃæ¤ÏÂ¿¤¯¤Î²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ÎÄø¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯£··î¤Ë»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê³èÆ°¤òµÙÍÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÏÁ°ÅÄ¤ÎÉüµ¢¤Þ¤Ç°ì»þµÙ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÁêÊý¤Î¹â´ß¹¨¹Ô¤Ï³èÆ°·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ï£¹·îËö¤Ç¡¢¿åÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë£Ê-£×£Á£Ö£Å¡Ö£Ç£Õ£Ò£Õ¡¡£Ç£Õ£Ò£Õ¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¡¦¸å£±£°»þ¡Ë¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¡£