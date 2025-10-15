£Ó¡õ£ÐÅê»ñÀïÎ¬Éô¡§ÆüËÜ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É
£Ó¡õ£ÐÅê»ñÀïÎ¬Éô¤¬ºîÀ®¤·¤¿ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»Ø¿ô¤Î·î¼¡¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£¡Ê2025Ç¯9·î·î30Æü¸½ºß¡Ë
¡ü»Ø¿ô
¡ãÆüËÜ³ô¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¥õ·î¡¡»ÍÈ¾´üÍè¡¡Ç¯½éÍè
S&P ÆüËÜ500»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3.04¡ó¡¡10.98¡ó¡¡14.55¡ó
¡¡¡¡S&P/TOPIX 150¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3.34¡ó¡¡11.05¡ó¡¡13.64¡ó
¡¡¡¡S&P ÆüËÜÃæ·¿³ô100»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1.74¡ó¡¡ 9.22¡ó¡¡17.16¡ó
¡¡¡¡S&P ÆüËÜ¾®·¿³ô250»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1.92¡ó¡¡12.15¡ó¡¡19.55¡ó
S&P/JPX Prime Market 250¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3.14¡ó¡¡10.92¡ó¡¡14.19¡ó
¡ãS&P ÆüËÜ 500 ¥»¥¯¥¿ー¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¥õ·î¡¡»ÍÈ¾´üÍè¡¡Ç¯½éÍè
¾ðÊóµ»½Ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8.59¡ó¡¡ 8.05¡ó¡¡14.07¡ó
¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6.35¡ó¡¡28.05¡ó¡¡19.17¡ó
ÉÔÆ°»º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5.48¡ó¡¡16.52¡ó¡¡28.50¡ó
¶âÍ»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3.29¡ó¡¡17.10¡ó¡¡23.58¡ó
ÁÇºà¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3.00¡ó¡¡11.46¡ó¡¡ 8.63¡ó
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.18¡ó¡¡11.04¡ó¡¡34.31¡ó
°ìÈÌ¾ÃÈñºâ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.10¡ó¡¡11.73¡ó¡¡ 7.71¡ó
»ñËÜºâ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.03¡ó¡¡10.62¡ó¡¡16.36¡ó
À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1.45¡ó¡¡ 3.67¡ó¡¡ 5.83¡ó
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 0.63¡ó¡¡ 3.41¡ó¡¡-4.45¡ó
¸ø¶¦»ö¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-0.35¡ó¡¡17.93¡ó¡¡20.52¡ó
¡ãÆüËÜ³ô¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¥õ·î¡¡»ÍÈ¾´üÍè¡¡Ç¯½éÍè
S&P ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ÆüËÜÂçÃæ·¿³ô»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3.39¡ó¡¡ 4.61¡ó¡¡12.16¡ó
S&P ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥È¡¦¥Ð¥ê¥åーÆüËÜÂçÃæ³ô»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.88¡ó¡¡17.30¡ó¡¡16.22¡ó
S&P/JPX ÇÛÅöµ®Â²»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.42¡ó¡¡12.71¡ó¡¡17.44¡ó
S&P ÆüËÜ500¶ÑÅù¥¦¥§¥¤¥È»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2.19¡ó¡¡11.33¡ó¡¡16.71¡ó
S&P ÆüËÜ500Äã¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1.54¡ó¡¡ 8.96¡ó¡¡10.69¡ó
S&P Äã¥Ùー¥¿ÆüËÜ»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1.30¡ó¡¡ 8.99¡ó¡¡12.03¡ó
S&P ¥â¥á¥ó¥¿¥àÆüËÜÂçÃæ·¿³ô»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 0.49¡ó¡¡ 6.89¡ó¡¡15.93¡ó
¡ãÆüËÜ³ô¥Æー¥Þ·¿¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¥õ·î¡¡»ÍÈ¾´üÍè¡¡Ç¯½éÍè
S&P ÆüËÜ 500 ¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°&¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 3.46¡ó¡¡11.86¡ó¡¡14.52¡ó
S&P/JPX 500 ESG¥¹¥³¥¢¡¦¥Æ¥£¥ë¥È»Ø¿ô(·¹¼Ð0.5)¡¡¡¡¡¡¡¡ 3.05¡ó¡¡10.63¡ó¡¡14.15¡ó
S&P/JPX¥«ー¥Ü¥ó¥¨¥Õ¥£¥·¥§¥ó¥È»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2.92¡ó¡¡10.73¡ó¡¡14.85¡ó
JPX/S&P ÀßÈ÷¡¦¿ÍºàÅê»ñ»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 0.50¡ó¡¡ 5.61¡ó¡¡ 8.89¡ó
S&P ÆüËÜ 500¥Ð¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥êー¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー»Ø¿ô¡¡ 3.31¡ó¡¡15.77¡ó¡¡16.47¡ó
S&P ÆüËÜ 500¥Ð¥¤¥Ð¥Ã¥¯»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.59¡ó¡¡14.03¡ó¡¡18.04¡ó
S&P ÆüËÜ 500¥Ð¥¤¥Ð¥Ã¥¯PE»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.58¡ó¡¡12.82¡ó¡¡12.02¡ó
S&P/JPX ¥ê¥¹¥¯¥³¥ó¥È¥íー¥ë5¡ó»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡0.97¡ó¡¡ 2.52¡ó¡¡ 1.67¡ó