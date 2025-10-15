³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡ÚÃë¡Û¡¡È¾Æ³ÂÎ³ô¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤¬¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤¦
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï11»þ30Ê¬»þÅÀ¡¢Á°ÆüÈæ700±ß¹â¤Î4Ëü7490±ß¡Ê+1.49¡ó¡ËÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï4Ëü7080±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊªÀ¶»»ÃÍ¡Ê4Ëü6990±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ë·Á¤Ç¡¢Çã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤»þ¤Ë¤Ä¤±¤¿4Ëü6950±ß¤ò°ÂÃÍ¤Ë¥í¥ó¥°Í¥Àª¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê4Ëü7110±ß¡Ë¿å½à¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ4Ëü7520±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤Î°ì³Ñ¤¬Çä¤é¤ì¤¿Î®¤ì¤«¤é¼å´Þ¤ß¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>¡ÎÅì¾Ú£Ð¡Ï¤äÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>¡ÎÅì¾Ú£Ð¡Ï¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯<6920>¡ÎÅì¾Ú£Ð¡Ï¤Ê¤É¤¬Çä¤ê°ì½ä¸å¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÊª»Ô¾ì¤Ç¤Î¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤¿ÌÌ¤â¤¢¤í¤¦¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î²¼¤²¤Ç¹â»Ô¥È¥ìー¥É¤Î´¬¤Ìá¤·¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥çー¥È¤âÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸á¸å¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîÅÞ3ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ë¤¹¤ë¥«¥Ðー¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.95ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£14.87ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢14.84ÇÜ¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢NT¥í¥ó¥°¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹