À±Ìî¿¿Î¤¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¡ÈÄï¡¦¹¬ºî¡É¤È¤Î»ÐÄï2S¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤µ¤²¤Ç´ò¤·¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀ±Ìî¿¿Î¤¡Ê44¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡ÈÄï¡¦¹¬ºî¡É¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈTBS¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¶âÈ¬ÀèÀ¸¡ÊÉðÅÄÅ´Ìð¡Ë¤Ç»ÐÄïÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÂÙ¿Ã¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤æ¤³¤¦¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö#º´ÌîÂÙ¿Ã ¤µ¤ó¡×¡Ö#¹¬ºî¡×¡Ö#¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¡Ö#·»Äï¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¶¦±é¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾¼ÏÂÊ¿À®¤ÎÌ¾¾ìÌÌ50Áª¡ª¤¢¤Î¿Í¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×»£±ÆÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶âÈ¬ÀèÀ¸²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤È¤á¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤³¤¦¤µ¤¯¡×¡ÖÃçÎÉ¤µ¤²¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÇ¯²¼¤ä¤Î¤Ë¡¢¤ªÆó¿Í¤¬Â·¤¦¤È²¿¸Î¤«¿Æ¿´¤Î¤è¤¦¤Ê´ò¤·¤µ¤¬¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£