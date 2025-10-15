¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡¢Ä¹½÷¤¬Âçºå»Ô¤«¤éÉ½¾´¡Ö¤¹¤´¤¤²÷µó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡¡´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊó¹ð
¡¡¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¡¦ÇÐÍ¥¤Î¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡Ê63¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÎå¤àÄ¹½÷¡¦¿·ºÚ¤µ¤ó¡Ê¤Ë¤¤¤Ê¡¿15¡¡¢¨°¦¾Î¤Ï¥Ë¡¼¥Á¥§¡Ë¤¬Âçºå»Ô¤«¤éÉ½¾´¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤²÷µó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¤¬Ä¹½÷¤¬Âçºå»Ô¤«¤éÉ½¾´¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð
¡¡¥æ¥«¥¤¤Ï¡ÖÆÃÊÌºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡×¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆü¤ËÌ¼¤¬Âçºå»Ô¤è¤êÆÃÊÌºÇÍ¥½¨¾Þ¤òÄº¤¯¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤Î¼õ¾Þ¤ÏÌ¼¤Ë¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼«¿®¤ÈÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÀ¸Êý¤ä´Ø¤ï¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£ÍèÇ¯¤ÎÆüËÜÁª¹Í²ñ¤Ø±þ±ç¤Ë¹Ô¤¯¤è¡¡²¶¤Î¥Ë¡¼¥Á¥§¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¿·ºÚ¤µ¤ó¤Ø°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¿·ºÚ¤µ¤ó¤¬¡Ö2025Ç¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥æ¡¼¥¹ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡×¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ºÚ¤µ¤ó¤Î³èÌö¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤²÷µó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¿·ºÚ¤Á¤ã¤ó¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¡¢ÅØÎÏ¡¢¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿½è¤«¤é!? ±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤æ¤«¤¤¤µ¤ó¤Î¡¢¼«Ëý¤Ê¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æ¥«¥¤¤Ï2009Ç¯2·î¤ËÇ¯²¼¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£10Ç¯2·î¤Ë¿·ºÚ¤µ¤ó¡¢11Ç¯11·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íê²»¤µ¤ó¡Ê¥é¥¤¥ª¥ó¡Ë¡¢¼¡ÃË¡¦¾¢²»¤µ¤ó¡Ê¥·¥ç¡¼¥ó¡¿¤È¤â¤Ë13¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
