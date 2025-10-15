Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¸¶°ø¡©¥À¥¦90000µÈ¸¶ÎçÆá¡¡¿©»ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¡ÖÅö»þÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿Èà»á¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡×
¡¡8¿ÍÁÈ¥³¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥À¥¦90000¡×¤ÎµÈ¸¶ÎçÆá¡Ê24¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã!!¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦59¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51¡Ë¤È¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡ÖÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎºÂ²¦¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Î¼ýÏ¿¸å¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¡Ö¾Ð¤¤ÈÓ¡×À¾ÅÄ¹¬¼£¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÏ¡¸«æÆ¡¢±àÅÄ¾ÍÂÀ¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿©»ö²ñ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿µÈ¸¶¡£Åö»þ¤Î¿´¶¤È¤·¤Æ¡ÖºÂ²¦¤Î¼ýÏ¿¤è¤ê²¿¤Ê¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢1¸Ä¤âÌ£¤¬¤·¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤¢¤Î¤´ÈÓ²ñ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Åö»þÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿Èà»á¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢°ìÆ±¤ÏÁûÁ³¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢µÈ¸¶¤Ï¡ÖºÂ²¦¤Ã¤Æ´ðËÜ¡¢Âçºå¤Ç¼ýÏ¿¤·¤ÆÆüµ¢¤ê¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤¬¤´ÈÓ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤µ¤ó¤âÂçºå¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿·´´Àþ¤â¼¡¤ÎÆü¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÎø¿Í¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤«¤éµ¢¤ë¤ÎÌÀÆü¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤È¤´ÈÓ¡©¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¡£µÈ¸¶¤Ï¡Ö¡È¤¨¤Ã¤½¤ì¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤â²¿¤â¡¢ÉáÄÌ¤ËºÂ²¦¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤À¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¥ï¥±¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤º¸±°¤Ë¡£¡Ö±äÇñ¤·¤Æ¤Þ¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¤ä¤Ä¤¬¤ª¤ë¤ó¤«¡×¤È¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö»ä¤â¡¢¡È¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤¹¤ëÈÓ²ñ¤Ç¡¢Èà»á¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¤¤¤µµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÌ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÈà»á¤Ë¤·¤¿¤é¿´ÇÛ¤ä¤·¡¢Ê¬¤«¤é¤óÀ¤³¦¤ä¤·¡×¤ÈÆ±¾ð¤·¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤¬¡Ö4Ç¯Á°¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÃã²½¤¹¤È¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Æ10Ç¯¤ä¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢7Ç¯¤ä¡×¤ÈÈï¤»¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£