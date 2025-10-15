°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¥³¥í¥Ê´¶À÷¤«¤éÉüµ¢¤·Æ±ÀÊ¡¡Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤ò¾·¤Í¼¿©²ñ¡¡29²ó¤ËµÚ¤Ö¡ÈËüÇî¿ÆÁ±¡É½ªÎ»¡¡
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤ò¹Äµï¡¦¸æ½ê¤Ë¾·¤Í¼¿©¤ò¶¦¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤ò¸æ½ê¤Î¸¼´Ø¤Ç¾Ð´é¤Ç½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÅ²¼¤Ï¹ÄÂÀ»Ò¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÊÅ²¼¤ÎÂ¨°Ì¤ÎÎé¤Ë¤Ï¹ñ²¦¤È¹ÄÂÀ»Ò¤¬»²Îó¤·¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¤â¹ñ²¦¤¬¸æ½ê¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤Ê¤É¹Ä¼¼¤È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó²¦¼¼¤ÏÄ¹Ç¯¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ë¤Ï¡¢º£·î¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·º£Æü¤«¤é¿¦¾ì¤ËÉüµ¢¤·¤¿Ä¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÆ±ÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢ËüÇî¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤Î¤¿¤áÁê¼¡¤¤¤ÇÍèÆü¤·¤¿³Æ¹ñ¤Î¸µ¼ó¤ä²¦Â²¤Ê¤É¤ÈÊÅ²¼¤Î¸òÎ®¤Ï29²ó¤ËµÚ¤Ó¡¢ÊÄËë¤ËÈ¼¤¤¡¢ËüÇî¤òÄÌ¤¸¤¿°ìÏ¢¤Î¿ÆÁ±¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£