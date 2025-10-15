¡ÚÆÈ¼«¡Û¹â»Ô»á¤¬°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤Ø¡Ä¼óÁê¤ÏÃ¯¤Ë¡©Î©·û¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ê¤ÉÆ°¤³èÈ¯²½
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬15Æü¡¢ÌîÅÞ3ÅÞ¼ó¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤È¤â²ñÃÌ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬FNN¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¸áÁ°11»þ²á¤®¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÅÞ3ÅÞ¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï¡¢¸á¸å2»þ¤«¤éÎ©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¡¢¸á¸å3»þ²á¤®¤«¤é¹ñÌ±¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¡¢Ìë¤Ë¤Ï°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î½ç¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹ñ²ñÆâ¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ë¶¨ÎÏ¤äÀ¯¸¢È¯Â¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¹ñ²ñ±¿±Ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î³á»³¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬¡¢¸áÁ°10»þ¤´¤í¤Ë¹ñ²ñ¶á¤¯¤Ç°Ý¿·¤Î±óÆ£¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿°Ý¿·¤Ï15Æü¤ËµÈÂ¼ÂåÉ½¤¬¾åµþ¤·¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÃÌ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç°Ý¿·¤È¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀ¯ºöÌÌ¤Ç¤Î¹ç°Õ¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤ÏÀè¤Û¤É¡¢½°µÄ±¡¤ÎµÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤ÎÍý»ö²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤òÍè½µ²ÐÍËÆü¤Î21Æü¤Ë¾¤½¸¤¹¤ëÆüÄø¤òÀµ¼°¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ï21Æü¤Î¤¦¤Á¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢³ÆÅÞ¤ÎÆ°¤¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£