¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2025¡×·èÄê¡õ½éÅÐ¾ì¡ª¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó 46¹æ¡×ËÜÆüÈ¯Çä
¡Ú½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó 2025Ç¯46¹æ¡Û 10·î15Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§400±ß
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó 2025Ç¯46¹æ¡×¤òËÜÆü10·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï400±ß¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤âÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¹æ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2025¼õ¾Þ¼Ô¤Î±Ê²¬¤æ¤¤Í¤µ¤ó¡¦¹¾²¼ÚçÍü¤µ¤ó¡¦À²¤³¤³¤í¤µ¤ó¤¬É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£´¬Æ¬¥«¥éー¤Ë¡Ö¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡～¥¯¥½¥²ー¥Ï¥ó¥¿ー¡¢¿À¥²ー¤ËÄ©¤Þ¤ó¤È¤¹～¡×¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥É¥é¥È¥ê¥£¡×¡¢¡Ö¥É¥êー¥à¡ù¥¸¥ã¥ó¥Ü¡ù¥¬ー¥ë¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¡¹æ¤ÎÈ¯Çä¤Ï10·î22Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´¬Æ¬¥«¥éー¤Ç¡Ö¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
