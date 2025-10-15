±Ä¶È¤ÎÅ¾¿¦Ž¢»³ÅÐ¤êŽ£¤ÈŽ¢Àî²¼¤êŽ£¤Î"2¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È"
¡Ö»³ÅÐ¤ê·¿¡×¤È¡ÖÀî²¼¤ê·¿¡×¤Î2¤Ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§Graphs¡¿PIXTA¡Ë
¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö»Ä¶È¤¬Â¿¤¤¡×¡ÖµëÎÁ¤¬°Â¤¤¡×¡Ä¡Ä¡£¿Í¤¬Å¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼ê¤Ë¿¦¡×¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤±Ä¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Å¾¿¦¤Ë¸þ¤±¤¿Æ»¶Ú¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î±Ä¶È¤ÎÂç²ñ¡ÖS1¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÇßÅÄæÆ¸Þ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø±Ä¶È¤ÎÅ¾¿¦¡¡À®²Ì¤ÈÇ¼ÆÀ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢ÀïÎ¬¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢±Ä¶È¤¬Å¾¿¦¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î2¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤Î¿Ê¤ßÊý¤Ï¡¢1¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
±Ä¶È¤ÎÅ¾¿¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ºÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Öº£¤Î¼«Ê¬¡×¤È¡ÖËÜÅö¤Ï¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤Îº¹Ê¬¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢"¥¥ã¥ê¥¢¤Î¿Ê¤ßÊý¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤¢¤ë"¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¡¢¡Ö»³ÅÐ¤ê·¿¡×¤Ç¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÀî²¼¤ê·¿¡×¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÌòÎ©¤Ä»ëÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡»³ÅÐ¤ê·¿¥¥ã¥ê¥¢¡Û
»³ÅÐ¤ê·¿¤Ï¡¢"ÌÜ»Ø¤¹ÌÜÉ¸¡Ê»³Äº¡Ë"¤òÀè¤Ë·è¤á¡¢¤½¤³¤«¤éµÕ»»¤·¤ÆÆ»¶Ú¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£±Ä¶È¿¦¤Ç¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö35ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë±Ä¶ÈÉô¤«¤é¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö5Ç¯¸å¤Ë¤Ï±Ä¶È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×
¡Ö3Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×
¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ä¾õÂÖ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ëº£²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡©¡×¤òµÕ»»¤·¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡±Ä¶È¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤È¥×¥í¥»¥¹Àß·×¤Ë¤â¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¤¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë±è¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¡Ò²ÁÃÍ´Ñ➡¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÌÜÉ¸➡º£¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¡Ó
¡ü²ÁÃÍ´Ñ¡§ÅØÎÏ¤¬À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´Ä¶¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¹×¸¥¤·¤¿¤¤
¡ü3Ç¯¸å¤ÎÌÜÉ¸¡§²ÝÄ¹¿¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¸ÜµÒ¤Ë²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¡¢¸åÇÚ¤Î°éÀ®¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ü¤½¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¡§¿·µ¬³«Âó¡Ü¼ÒÆâ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÀ®²Ì¤È¿®Íê¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë
»³ÅÐ¤ê·¿¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÀßÄê¤¹¤ë¤¿¤á¡Öº£¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼çÂÎÀ¤È·×²èÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢À®¤·¿ë¤²¤¿¤È¤¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤äÃ£À®´¶¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡Ö·ë²Ì¡×¤ÎÅ¾¿¦
¡Ú¢Àî²¼¤ê·¿¥¥ã¥ê¥¢¡Û
°ìÊý¡¢Àî²¼¤ê·¿¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤¨¤ÆÄê¤á¤Þ¤»¤ó¡£¡Öº£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼¡¤Ë¸½¤ì¤ëÁªÂò»è¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë±è¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê½ÀÆð¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê±Ä¶È¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤è¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü±Ä¶È¤È¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸ÜµÒ²òÁüÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿
¡ü¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë²ÁÃÍÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¾¿¦¤·¤¿
¤É¤Á¤é¤âºÇ½é¤«¤é¤½¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢"ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤ÈÁªÂò»è"¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼«Á³¤È¥¥ã¥ê¥¢¤¬Âó¤±¤¿Îã¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥ó¥Ü¥ë¥Ä¤Î¡Ö·×²è¤µ¤ì¤¿¶öÈ¯ÀÍýÏÀ¡×
¤³¤Î¡ÖÀî²¼¤ê·¿¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¿´Íý³Ø¼Ô¥¯¥é¥ó¥Ü¥ë¥Ä¤Ë¤è¤ë¡Ö·×²è¤µ¤ì¤¿¶öÈ¯ÀÍýÏÀ¡ÊPlanned Happenstance Theory¡Ë¡×¤È¤âÄÌ¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥ó¥Ü¥ë¥Ä¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¶öÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâ¤¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»ñ¼Á¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤ÈÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¹¥´ñ¿´¡§¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ëÎÏ
¡ü½ÀÆðÀ¡§¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤ËÁ°¸þ¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»ÑÀª
¡ü»ýÂ³À¡§º¤Æñ¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Ä©¤à¥¹¥¿¥ó¥¹
¡ü³Ú´ÑÀ¡§¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤â´õË¾¤ò¸«½Ð¤¹»×¹Í
¡üËÁ¸±¿´¡§·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤ëÍ¦µ¤
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¡½¡½¤½¤ì¤¬Àî²¼¤ê·¿¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÇ¯¸ù½øÎó¡×¤ä¡Ö¾º¿Ê°ìËÜÀþ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÉû¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¿Í
¡ü²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡¢¿ô¥«·î¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¡Ê¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¿Í
¡üÅ¾¿¦¡¦ÆÈÎ©¡¦°éµÙ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î·Ð¸³¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¿Í
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¡¢Ê£ÀþÅª¡¦ÈóÀþ·ÁÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î¹¤¬¤ê¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈóÏ¢Â³À¡ÊNon-linear career¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀìÌç²È¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
VUCA¡ÊÀè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡Ë¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢"·è¤á¤¹¤®¤º¤Ë¿Ê¤à"¤³¤È¤â¡¢1¤Ä¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÀïÎ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¡×¤¬º®¤¶¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤
¡üÌÜÉ¸¤ä¤Ê¤ê¤¿¤¤»Ñ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤¢¤ë➡»³ÅÐ¤ê·¿¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â
¡üÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¸½¤ì¤ëÁªÂò»è¤ò¶ãÌ£¤·¤¿¤¤➡Àî²¼¤ê·¿¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â
¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Ë·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤³¤Î2¤Ä¤¬º®¤¶¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö20Âå¤Þ¤Ç¤Ï»³ÅÐ¤ê·¿¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢30Âå¤«¤é¤ÏÀî²¼¤ê·¿¤Ç¡×¤Ê¤ó¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊâ¤ßÊý¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎµÕ¤â¤·¤«¤ê¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿Ê¤ßÊý¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³ÅÐ¤ê·¿¤Ç¤âÀî²¼¤ê·¿¤Ç¤â¡¢ÁªÂò¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¹¡£
¡ü»³ÅÐ¤ê·¿¤Ê¤é¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò"ÌÜÉ¸ÀßÄê¤Îº¬µò"¤Ë
¡üÀî²¼¤ê·¿¤Ê¤é¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò"ÁªÂò¤Î¼´"¤Ë
²ÁÃÍ´Ñ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¿Ê¤á¤Ð¡¢¤¤¤º¤ìÉ¬¤º¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î¿Ê¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÊÇßÅÄ æÆ¸Þ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ì¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¥¥ã¥ê¥¢¡õ¥ê¥¯¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈËÜÉô ÉôÄ¹ÂåÍý¡Ë