¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯Å¸¼¨²ñ¡ÖÆÉ½ñ¡¢Äü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤âÅ¸¡× ¤¬10·î16Æü¤«¤é²¼ËÌÂô¤Ç³«ºÅ¡ªÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¤äÏ¯ÆÉ¥é¥¤¥Ö¤â
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯½ñÀÒ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¿ôNo.1(¢¨1)¤Î¡Öaudiobook.jp¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢2025Ç¯10·î16Æü(ÌÚ)¡Á19Æü(Æü)¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤ÎBONUS TRACK¤Ë¤Æ¡ÖÆÉ½ñ¡¢Äü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤âÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆÉ½ñ¡¢Äü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤âÅ¸
¢¨1¡§ÆüËÜ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Áµ¡¹½2023Ç¯11·îÄ´¤Ù¡£ÆüËÜ¸ì¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯½ñÀÒ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¿ôÄ´ºº
¢£¡ÚÇØ·Ê¡Û¡ÖÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¤ò¡ÖÄ°¤±¤ë¡×¤Ø¡¢ËÜ¤È½Ð¹ç¤¤Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤ò
2024Ç¯¤ËÊ¸²ÊÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿2023Ç¯ÅÙ¡Ö¹ñ¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1¥«·î¤Ë1ºý¤âËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤¬6³ä¤òÄ¶¤¨¡¢ÆÉ½ñÎ¥¤ì¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù(»°Âð¹áÈÁ/½¸±Ñ¼Ò)¤¬¡¢2024Ç¯¿·½ñ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¤ÇÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¼«ÂÎ¤Ø¤Î¼Ò²ñÅª´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ä²È»ö¡¦°é»ù¤¬Ë»¤·¤¯ÆÉ½ñ¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë»ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·Ê¸»ú¤¬ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤¡¢»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤ä¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤Ç»ë³Ð¤Ë¤è¤ëÆÉ½ñ¤¬º¤Æñ¡¢»Í»è¤Î¾ã¤¬¤¤¤ä¿²¤¿¤¤ê¤Ê¤É¤ÇËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¡¢ÆÉ½ñ¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¡ÖÁÄÉã¤Î¤è¤¦¤ËÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤âÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ñ¼Ò¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÆÉ½ñ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¡ÖÆÉ½ñ¡¢Äü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖÆÉ½ñ¡¢Äü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤âÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î16Æü(ÌÚ)¡Á19Æü(Æü)11»þ¡Á21»þ(ºÇ½ªÆü¤Ï11»þ¡Á18»þ)
¾ì½ê¡§BONUS TRACK GALLERY 1(ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂåÅÄÆóÃúÌÜ36ÈÖ15¹æ)
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡¢¿½¹þÉÔÍ×
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È
»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖËÜ¤òÄ°¤¯¤âÆÉ¤à¤âÁª¤Ù¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öaudiobook.jp¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄ°¤¯ËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÉ½ñ¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Å¸¼¨ÆâÍÆ(°ìÉô)
¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯ÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡§¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÄ°¤¯ÆÉ½ñ¡×¤òÂÎ¸³¡£ËÜ¤Î²°º¬¤Î²¼¤Ç10ºý¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ò»îÄ°¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ü¥¤¥¹¡§¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÆÉ½ñ¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¿Í¡¢ËÜ¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÄ°¤¯ÆÉ½ñ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¾Ò²ð¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÆÃÊÌ´ë²è(°ìÉô)
(1)10·î16Æü(ÌÚ)19»þ¡Á20»þ30Ê¬ ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ÈÆÉ½ñ¡É¤ò¸ì¤ëÌë¡×
ÆÉ½ñ¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤È°ì½ï¤Ëµ¤·Ú¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡£audiobook.jp¤¬ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¡×¤ÎMC¤Ç¤¢¤ëFÂÀ¤µ¤ó(³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡¤Í¤³¼èÄùÌò)¡¢Ä»°æ¹°Ê¸¤µ¤ó(³ô¼°²ñ¼ÒWasei ÂåÉ½)¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
(2)10·î18Æü(ÅÚ)13»þ30Ê¬¡Á15»þ30Ê¬ ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª Ä°¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡ÁÅÄ´Ý²íÃÒ¤È¤Ä¤¯¤ë¡¢¼ª¤Ç³Ú¤·¤àÊª¸ì¡Á¡×
¸½Âå¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÄ´Ý²íÃÒ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤ò½ñ¤¯¥³¥Ä¤äÈ¯ÁÛË¡¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼Ô¼«¿È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÀ©ºî¡£½ñ¤¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÅÄ´Ý¤µ¤ó¤Èaudiobook.jp¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1ºî¤º¤ÄÁª½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¼Í¥¤¬Ï¯ÆÉ¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤â¼Â»Ü¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼Æâ¤ÇÏ¯ÆÉ¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¢£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤È¤Ï
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤È¤Ï¡¢¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤äÀ¼Í¥¤¬ËÜ¤òÏ¯ÆÉ¤·¤¿¡ÖÄ°¤¯ËÜ¡×¡£¼ª¤À¤±¤ÇÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤¿¤á¡¢Ê¸»ú¤òÆÉ¤à¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¡¢²È»ö¤ÎºÇÃæ¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö¤Ê¤¬¤éÆÉ½ñ¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÉáµÚ¤Ç²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍøÍÑ´Ä¶¤¬µÞÂ®¤ËÀ°¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Äê³Û¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤¬Ä°¤ÊüÂê¤È¤Ê¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥óÆ³Æþ¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬µÞÁý¡£¸½ºß¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢»æ¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ËÂ³¤¯¡¢Âè3¤Î½ñÀÒ¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¢£audiobook.jp(¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¥¸¥§¥¤¥Ô¡¼)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£2007Ç¯¤è¤êÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖFeBe¡×¤«¤é¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢2018Ç¯3·î¤è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£2024Ç¯2·î¤Ë²ñ°÷¿ô¤¬300Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§¡Öaudiobook.jp¡×
ÎÁ¶âÂÎ·Ï¡§Ä°¤ÊüÂê¥×¥é¥ó¤Ï¡¢·î³Û1330±ß¡£Æþ²ñ¤«¤é2½µ´Ö¤ÏÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¸ÄÊÌ¹ØÆþ¤ÏºîÉÊ¤´¤È¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡£
¢¨Ã±¹ÔËÜ½ñÀÒ¤È¤ª¤è¤½Æ±²Á³ÊÂÓ(1200±ß¡Á1500±ß)¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬Ãæ¿´
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¡ÖÁÄÉã¤Î¤è¤¦¤ËÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡¢2007Ç¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÏ·´ã¤ÇËÜ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤¿³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖË»¤·¤¯¤ÆÆÉ½ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤ÇÆÉ½ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤ê¡¢¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¡ÖÄ°¤¯ËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤Þ¤À¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÆÉ½ñ¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖËÜ¤òÄ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ËÜ¤È½Ð¹ç¤¤Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î´ë²è¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡©
¤¤¤í¤¤¤íÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢¡Ú¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Û¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª Ä°¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡ÁÅÄ´Ý²íÃÒ¤È¤Ä¤¯¤ë¡¢¼ª¤Ç³Ú¤·¤àÊª¸ì¡Á¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¸½Âå¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÄ´Ý¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤ò½ñ¤¯¥³¥Ä¤äÈ¯ÁÛË¡¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÀ©ºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢½ñ¤¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÅÄ´Ý¤µ¤ó¤Èaudiobook.jp¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1ºî¤º¤ÄÁª½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¼Í¥¤¬ºîÉÊ¤òÏ¯ÆÉ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÆÉ¼Ô(¥æ¡¼¥¶¡¼)¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡©
¿·¤·¤¤ÆÉ½ñÂÎ¸³¤È½Ð¹ç¤¨¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ½ñ¹¥¤¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¤¼¤Òµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆÉ½ñ¡¢Äü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤âÅ¸
¢¨1¡§ÆüËÜ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Áµ¡¹½2023Ç¯11·îÄ´¤Ù¡£ÆüËÜ¸ì¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯½ñÀÒ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¿ôÄ´ºº
2024Ç¯¤ËÊ¸²ÊÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿2023Ç¯ÅÙ¡Ö¹ñ¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1¥«·î¤Ë1ºý¤âËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤¬6³ä¤òÄ¶¤¨¡¢ÆÉ½ñÎ¥¤ì¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù(»°Âð¹áÈÁ/½¸±Ñ¼Ò)¤¬¡¢2024Ç¯¿·½ñ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¤ÇÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¼«ÂÎ¤Ø¤Î¼Ò²ñÅª´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ä²È»ö¡¦°é»ù¤¬Ë»¤·¤¯ÆÉ½ñ¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë»ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·Ê¸»ú¤¬ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤¡¢»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤ä¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤Ç»ë³Ð¤Ë¤è¤ëÆÉ½ñ¤¬º¤Æñ¡¢»Í»è¤Î¾ã¤¬¤¤¤ä¿²¤¿¤¤ê¤Ê¤É¤ÇËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¡¢ÆÉ½ñ¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¡ÖÁÄÉã¤Î¤è¤¦¤ËÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤âÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ñ¼Ò¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÆÉ½ñ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¡ÖÆÉ½ñ¡¢Äü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖÆÉ½ñ¡¢Äü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤âÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î16Æü(ÌÚ)¡Á19Æü(Æü)11»þ¡Á21»þ(ºÇ½ªÆü¤Ï11»þ¡Á18»þ)
¾ì½ê¡§BONUS TRACK GALLERY 1(ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂåÅÄÆóÃúÌÜ36ÈÖ15¹æ)
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡¢¿½¹þÉÔÍ×
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È
»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖËÜ¤òÄ°¤¯¤âÆÉ¤à¤âÁª¤Ù¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öaudiobook.jp¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄ°¤¯ËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÉ½ñ¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Å¸¼¨ÆâÍÆ(°ìÉô)
¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯ÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡§¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÄ°¤¯ÆÉ½ñ¡×¤òÂÎ¸³¡£ËÜ¤Î²°º¬¤Î²¼¤Ç10ºý¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ò»îÄ°¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ü¥¤¥¹¡§¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÆÉ½ñ¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¿Í¡¢ËÜ¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÄ°¤¯ÆÉ½ñ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¾Ò²ð¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÆÃÊÌ´ë²è(°ìÉô)
(1)10·î16Æü(ÌÚ)19»þ¡Á20»þ30Ê¬ ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ÈÆÉ½ñ¡É¤ò¸ì¤ëÌë¡×
ÆÉ½ñ¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤È°ì½ï¤Ëµ¤·Ú¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡£audiobook.jp¤¬ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¡×¤ÎMC¤Ç¤¢¤ëFÂÀ¤µ¤ó(³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡¤Í¤³¼èÄùÌò)¡¢Ä»°æ¹°Ê¸¤µ¤ó(³ô¼°²ñ¼ÒWasei ÂåÉ½)¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
(2)10·î18Æü(ÅÚ)13»þ30Ê¬¡Á15»þ30Ê¬ ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª Ä°¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡ÁÅÄ´Ý²íÃÒ¤È¤Ä¤¯¤ë¡¢¼ª¤Ç³Ú¤·¤àÊª¸ì¡Á¡×
¸½Âå¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÄ´Ý²íÃÒ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤ò½ñ¤¯¥³¥Ä¤äÈ¯ÁÛË¡¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼Ô¼«¿È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÀ©ºî¡£½ñ¤¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÅÄ´Ý¤µ¤ó¤Èaudiobook.jp¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1ºî¤º¤ÄÁª½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¼Í¥¤¬Ï¯ÆÉ¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤â¼Â»Ü¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼Æâ¤ÇÏ¯ÆÉ¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¢£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤È¤Ï
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤È¤Ï¡¢¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤äÀ¼Í¥¤¬ËÜ¤òÏ¯ÆÉ¤·¤¿¡ÖÄ°¤¯ËÜ¡×¡£¼ª¤À¤±¤ÇÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤¿¤á¡¢Ê¸»ú¤òÆÉ¤à¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¡¢²È»ö¤ÎºÇÃæ¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö¤Ê¤¬¤éÆÉ½ñ¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÉáµÚ¤Ç²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍøÍÑ´Ä¶¤¬µÞÂ®¤ËÀ°¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Äê³Û¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤¬Ä°¤ÊüÂê¤È¤Ê¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥óÆ³Æþ¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬µÞÁý¡£¸½ºß¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢»æ¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ËÂ³¤¯¡¢Âè3¤Î½ñÀÒ¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¢£audiobook.jp(¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¥¸¥§¥¤¥Ô¡¼)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£2007Ç¯¤è¤êÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖFeBe¡×¤«¤é¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢2018Ç¯3·î¤è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£2024Ç¯2·î¤Ë²ñ°÷¿ô¤¬300Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§¡Öaudiobook.jp¡×
ÎÁ¶âÂÎ·Ï¡§Ä°¤ÊüÂê¥×¥é¥ó¤Ï¡¢·î³Û1330±ß¡£Æþ²ñ¤«¤é2½µ´Ö¤ÏÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¸ÄÊÌ¹ØÆþ¤ÏºîÉÊ¤´¤È¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡£
¢¨Ã±¹ÔËÜ½ñÀÒ¤È¤ª¤è¤½Æ±²Á³ÊÂÓ(1200±ß¡Á1500±ß)¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬Ãæ¿´
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¡ÖÁÄÉã¤Î¤è¤¦¤ËÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡¢2007Ç¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÏ·´ã¤ÇËÜ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤¿³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖË»¤·¤¯¤ÆÆÉ½ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤ÇÆÉ½ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤ê¡¢¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¡ÖÄ°¤¯ËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤Þ¤À¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÆÉ½ñ¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖËÜ¤òÄ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ËÜ¤È½Ð¹ç¤¤Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î´ë²è¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡©
¤¤¤í¤¤¤íÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢¡Ú¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Û¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª Ä°¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡ÁÅÄ´Ý²íÃÒ¤È¤Ä¤¯¤ë¡¢¼ª¤Ç³Ú¤·¤àÊª¸ì¡Á¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¸½Âå¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÄ´Ý¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤ò½ñ¤¯¥³¥Ä¤äÈ¯ÁÛË¡¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÀ©ºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢½ñ¤¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÅÄ´Ý¤µ¤ó¤Èaudiobook.jp¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1ºî¤º¤ÄÁª½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¼Í¥¤¬ºîÉÊ¤òÏ¯ÆÉ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÆÉ¼Ô(¥æ¡¼¥¶¡¼)¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡©
¿·¤·¤¤ÆÉ½ñÂÎ¸³¤È½Ð¹ç¤¨¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ½ñ¹¥¤¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¤¼¤Òµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£