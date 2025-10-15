¡Ú½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー 46¹æ¡Û 10·î15Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§380±ß

¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー 46¹æ¡×

¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー 2025Ç¯46¹æ¡×¤òËÜÆü10·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï380±ß¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤âÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤ÏÝ¯ºä46¤Î¼é²°ÎïÆà¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£´¬Æ¬¥«¥éー¤Ï¡ÖÈø¼é¤Ä¤ß¤­¤È´ñÆü¾ï¡£¡×¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤Ë¤Ï¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¡¢¡Ö¥¤¥Á¥«¥Ð¥Á¥«¡×¡¢¡Ö¥É¥é¥²¥ß¥¹¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¡¹æ¤Ï10·î22ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¡ÖMAJOR 2nd¡×¤¬´¬Æ¬¥«¥éー¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£