É½»æ¤Ë¤ÏÝ¯ºä46 ¡¦¼é²°ÎïÆà¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー 46¹æ¡×ËÜÆüÈ¯Çä
¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー 46¹æ¡×
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー 2025Ç¯46¹æ¡×¤òËÜÆü10·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï380±ß¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤âÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤ÏÝ¯ºä46¤Î¼é²°ÎïÆà¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£´¬Æ¬¥«¥éー¤Ï¡ÖÈø¼é¤Ä¤ß¤¤È´ñÆü¾ï¡£¡×¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤Ë¤Ï¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¡¢¡Ö¥¤¥Á¥«¥Ð¥Á¥«¡×¡¢¡Ö¥É¥é¥²¥ß¥¹¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¡¹æ¤Ï10·î22ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¡ÖMAJOR 2nd¡×¤¬´¬Æ¬¥«¥éー¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー46¹æ¤ÏËÜÆüÈ¯Çä!¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤âÆ±»þÈ¯Çä!- ¡Ú¸ø¼°¡Û¾¯Ç¯¥µ¥ó¥ÇーÊÔ½¸Éô (@shonen_sunday) October 14, 2025
¡¦É½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢![#Ý¯ºä46 #¼é²°ÎïÆà]¤µ¤ó!
¡¦½Ë!Ï¢ºÜ2¼þÇ¯µÇ°´¬Æ¬¥«¥éー![#Èø¼é¤Ä¤ß¤¤È´ñÆü¾ï¡£]
¡¦¥¢¥Ë¥á2´ü2026Ç¯ÊüÁ÷!C¥«¥éー![#ÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó]
¡¦¥·¥êー¥º²ò·èÊÔ![#Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó]https://t.co/sq7tIrJKNW pic.twitter.com/SF0LPEx1IJ