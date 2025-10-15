Ãë¿²Ãæ¤Î¥Ñ¥Ñ¤«¤é¤¦¤á¤À¼¤¬¡Ä¡ª¡©°¦¸¤¤Î¡Ö½Å¤¹¤®¤ë°¦¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¦¤Ã¡Ä¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤â¶ì¤·¤¤¡Ä¡ª ¥Ï¥¹¥¡¼¤Î¡È½Å¤¿¤¤°¦¡É¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó
¤ªÃë¿²Ãæ¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥¡¼¤Î¿Æ»Ò¤ÈÊë¤é¤¹¥¢¥¤¥ê¥¹¡õ¥Ê¥¤¥ÈÉãÌ¼¡Ê@irislady_husky¡Ë¤µ¤ó¡£ÉáÃÊ¤«¤é°¦¸¤¤¿¤Á¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢3.9Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤»Ø°µ¼õ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö½Å¤¿¤¤°¦¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1ºÐ¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ½Å¤Ï22kg¡£
¤¿¤·¤«¤Ë½Å¤½¤¦¡Ä¤À¤±¤É¡¢¾è¤é¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥¤¥ê¥¹¤Á¤ã¤ó¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ËÍ·¤ó¤ÇÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Áë¤Î³°¤òÄ¯¤á¤Æ¥½¥Õ¥¡¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥ê¥¹¤Á¤ã¤ó¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê°¦¾ðÉ½¸½¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤Á¤é¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¾è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¤¥ê¥¹¤¬¥Ñ¥Ñ¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤À¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¡Ù¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡½¡½°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Ï½Å¤¿¤¤°¦¤Ç¤¹¡Ù
¡Ø¥Ñ¥Ñ¡¢¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¤Í¡Ù
¡Ø»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¿¼¤¤°¦¤Ë´¶Éþ¡Ù
¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤Î¾å¤Ë¾è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò°¦¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤³¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁ¢¤Þ¤·¤¯¤Æ¡¢»ä¤Î¾å¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¡ª¤È¥Ñ¥Ñ¤Î²£¤Ç¿²Å¾¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ÎÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Ë´Å¤¨¤¿¤¤µ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤Ï¡¢2Æ¬¤Î¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥¡¼¡Ê¥¢¥¤¥ê¥¹¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÉã¥Ê¥¤¥È¤¯¤ó¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ4É¤¤Î¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ê¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÀ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¤Ï"¥¶¡¦¥Ï¥¹¥¡¼"¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢³èÈ¯¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÍÛ¥¥ã¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¼þ¤ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²æ¤¬²È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡ª
¥Ê¥¤¥È¤Ï¥¢¥¤¥ê¥¹¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¡¢ÈË¿£°úÂà¸¤¤È¤·¤Æ5·î¤Ë²æ¤¬²È¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤È¿²¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ª¤Ã¤È¤ê¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê»Ò¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
X¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¤ê¥±¥ó¥«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤«¤éÊÑ´é¼Ì¿¿¡Ê¡ª¡©¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¤Á¤ã¤ó¤È¥Ê¥¤¥È¤¯¤ó¤Î¤Õ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ä¹ÔÆ°¤Ê¤É¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¿Æ»Ò¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç»÷¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥³¥Ô¥Ú¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËèÆü¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥ê¥¹¤Á¤ã¤ó¤È¥Ê¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥¡¼¤Î¿Æ»Ò¤ÈÊë¤é¤¹¥¢¥¤¥ê¥¹¡õ¥Ê¥¤¥ÈÉãÌ¼¡Ê@irislady_husky¡Ë¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
Ê¸¡áÁáÀî¤ß¤É¤ê