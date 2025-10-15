¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¼ç±é¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë±Ç²è¡ØTHE END¡Ê¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¡Ù12·î12Æü¸ø³«¤Ø
¡¡¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ØThe End¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡ØTHE END¡Ê¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç12·î12Æü¤è¤ê¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¡¢¿·½É¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÎÌµÔ»¦¤ò²Ã³²¼Ô»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¢¥¯¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ê¥ó¥°¡Ù¤¬Âè86²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞÄ¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÆ±»ö·ï¤òÈï³²¼Ô»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡Ù¤¬À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þー´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë±Ç²è¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤ÎÄ¹ÊÔ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ò¡¢½ªËö¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤È¤¤¤¦´ñÁÛÅ·³°¤ÊÉñÂæ¤ËÀßÄê¤·¤¿¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þー¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡Ø¥¢¥¯¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ê¥ó¥°¡Ù¡Ø¥ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¡ÖµÔ»¦¤òÄÌ¤¸¤Æ¸¢ÎÏ¤ò°®¤ê¡¢ÉÙ¤òÃÛ¤¤¤¿²ÉÆ¬»ÙÇÛ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç»°ºîÌÜ¤Î±Ç²è¡×¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¡Ø¥¢¥¯¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ê¥ó¥°¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸å¡¢»ä¤Ï°ÂÁ´¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼êË¡¤ÇÉÙ¤òÃß¤¨¤ëÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Î²ÉÆ¬»ÙÇÛ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤ÏÃæ±û¥¢¥¸¥¢¤Ç¡¢ÀÐÌý¸¢±×¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËË½ÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¤¿ÀÐÌý²¦¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËËÉ¶õ¹è¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´ñÌ¯¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÀÐÌý²¦¤¬²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤Î¾ì½ê¤Ç¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃ¦½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö Æ¨¤ì¤ë¤Ù¤ºá°´¶¤äÂç»´»ö¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡©¡×¡Ö°¦¤¹¤ë¼Ô¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿¸å²ù¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¿·¤¿¤ÊÀ¤Âå¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤Î²áµî¤òÇòÅÉ¤ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡©¡×¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ç°é¤Æ¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¤Âå¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÎò»Ë¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«¤é¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡©¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þー¡£¤·¤«¤·Èà¤é¼«¿È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÉ¶õ¹è¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¸½¼ÂÆ¨Èò¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡ÖÈà¼«¿ÈÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ç¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡Åö½é´ÆÆÄ¤Ï¡¢Èà¤é¤¬°Ü¤ê½»¤ó¤Ç¤«¤é25Ç¯¸å¤òÉñÂæ¤Ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ò»£¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤¬ÃÇÇ°¤·¡¢µ¢Ï©¤Ë´Ñ¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥¥¥ß¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë±Ç²è¡Ø¥·¥§¥ë¥Öー¥ë¤Î±«»±¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë25Ç¯¸å¤ÎÃÏ²¼¥·¥§¥ë¥¿ー¤ÇÊë¤é¤¹¥¢¥á¥ê¥«¿Í²ÈÂ²¤ò¥ß¥åー¥¸¥«¥ë»ÅÎ©¤Æ¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÅªËÜ¼Á¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÈÀäË¾ÅªÈÝÇ§¤È´õË¾¡É¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²Áü¤òÉÁ¤³¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤âÌ³¤á¡¢Êì¿ÆÌò¤Ç¼ç±é¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥ëー¥à¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥É¥¢¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Â©»ÒÌò¤ò¡Ø1917 Ì¿¤ò¤«¤±¤¿ÅÁÎá¡Ù¤Î¥¸¥çー¥¸¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¡¢Éã¿ÆÌò¤ò¡Ø¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥ã¥Î¥ó¤¬Ã´Åö¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬·àÃæ¤Ç²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢´Ä¶ÇË²õ¤Ë¤è¤Ã¤Æµï½»ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é25Ç¯¸å¤ÎÃÏµå¡£¤¢¤ëÆü¡¢¹ë²Ú¤ÊÃÏ²¼¥·¥§¥ë¥¿ー¤ÇÊë¤é¤¹ÉÙÍµÁØ¤Î²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Ë¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Î¼ã¤¤½÷À¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥ëー¥Æ¥£ー¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿²ÈÂ²¤ÎÀÈ¤¤Æü¾ï¤¬ÀÅ¤«¤ËÊø¤ì¤Ï¤¸¤á¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢¼«¤é¤Î²áµî¤ÈÂ¸ºß¤Î¿¿¼Â¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢Êì¿Æ¡Ê¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¡Ë¤¬Í¥²í¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¼þ°Ï¤Ë¡¢Éã¿Æ¡¢Â©»Ò¡¢¼¹»ö¡¢°å¼Ô¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹¡È²ÈÂ²¡É¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë